雨中抵凱道 賴：承擔就是喜悅

2019-06-12

〔記者楊淳卉、謝武雄、李容萍、洪美秀、蘇永耀／綜合報導〕爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德，九日自屏東啟動一連三天的車隊掃街，由南到北一路挺進，車隊昨天下午抵達終點站總統府前凱達格蘭大道。賴清德感謝一路上支持者的鼓勵，他現在真正的心情就是「歡喜做，甘願受」，因為承擔就是喜悅，為了目標共同打拚也是一種喜悅。

民眾送上熱毛巾、熱茶

賴清德昨以車隊從新竹北上，在滂沱大雨中，沿路有不少民眾遞送熱毛巾、紅豆湯、薑母茶、礦泉水，賴並前往新竹市天公壇等廟宇參拜；在台北市議員高嘉瑜陪同下，賴清德車隊昨傍晚抵達凱道，受到支持者熱情迎接，他並於豪大雨中站在戰車上發表十五分鐘談話。

賴清德表示，他自六月九日開始從屏東出發，許多人送他各式各樣的東西，還有基層黨員流淚對他說，希望他一定要堅持到最後，守護台灣，給了他很大的溫暖和鼓勵。他曬太陽、淋雨都不辛苦，這和過去民主運動前輩為了台灣前途打拚來比，一點都不足道。

會做個壯大台灣的總統

賴清德表示，如果要問他現在真正的心情，就是「歡喜做，甘願受」，因為承擔就是喜悅，為了目標共同打拚也是一種喜悅。聖經雅各第一章第二節也提到，大事業就是大喜樂，我們懷著大喜樂的心情，承擔台灣的責任。

賴強調，他是目前檯面上的總統參選人中，最具有實力守護台灣、最具有治理國家能力的人，他會做一個守護台灣、團結台灣、投資台灣的總統，同時做一個壯大台灣的總統，對於拚經濟他可是有「二步七」（台語有本事的意思），無論在擔任台南市長、行政院長，對於治理國家解決問題相當有效率，籲請大家晚上守住電話，接到民調電話時，大聲喊出「唯一支持賴清德」。

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