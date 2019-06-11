賴：今天投韓明天投降

2019-06-11

〔記者廖淑玲、林國賢、鄭名翔／綜合報導〕力拚民進黨總統黨內初選，前行政院長賴清德昨到雲林拉票，前往北港朝天宮、北港武德宮參拜，眾多支持者大喊加油，賴清德以「今天投韓、明天投降」、「清流勝韓流」，呼籲支持者選擇賴清德。

昨是民進黨總統黨內初選民調第一天，賴清德「壯大台灣車隊遊行」選擇在雲林出發，由於韓國瑜是雲林女婿，賴清德從雲林出發，被外界解讀是「直搗黃龍」，成大醫學系校友會及眾多支持者在武德宮前高舉「清流勝韓流」看板，為賴加油打氣。

認清中國要併台 支持清流戰勝韓流

賴清德昨由行政院顧問邱肇宏、前立委尹伶瑛、前省議員蘇治洋等人陪同到北港造勢，並以車隊沿著一四五縣道遊街到西螺大橋；北港武德宮主委林安樂贈送武財神的法器「九節鞭」，預祝賴清德節節高升，抵達西螺大橋時，也有百餘名熱情支持者於現場高喊「凍蒜」。

賴清德指出，前天香港人不滿港府修訂逃犯條例，發起「反送中」百萬人大遊行，譴責中共箝制香港言論自由，他呼籲台灣人要勇敢站出來聲援，並左右開弓點名批判高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲都不敢對中國說「NO」，只有他才能守護台灣、團結台灣、壯大台灣，堅決反對一個中國原則及一國兩制，認清中國要併吞台灣的事實，懇請大家支持用清流戰勝韓流。

批韓柯都不敢對中國說「NO」

賴清德車隊昨傍晚抵達苗栗縣竹南后厝龍鳳宮，賴再次以香港為例，強調這兩天的「反送中」遊行有上百萬人上街，證明一國兩制對民主自由的傷害，台灣不僅要聲援香港，更要守護台灣民主、自由、主權。

賴再度強調，香港百萬人上街頭反對修訂「逃犯條例」，就是害怕中國透過司法更進一步控制香港，侵蝕一國兩制後就逐漸毀滅的言論、集會、遊行等自由。香港是台灣的借鏡，除了要大力聲援香港外，也要進一步維護台灣的民主、自由、主權。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法