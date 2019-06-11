蔡：只要我做總統 一定捍衛主權

2019-06-11

〔記者林惠琴、涂鉅旻、蘇永耀、楊國文／台北報導〕香港「反送中」遊行百萬人上街頭，引發國際關注。蔡英文總統昨出席台北榮總新建醫療大樓工程開工典禮時指出，「只要蔡英文做總統，就不會接受一國兩制，一定捍衛台灣主權」。

蔡英文說，大家從國際重要媒體都有看到反送中大遊行，也相信全世界關注自由民主人權者，都關注這遊行、支持香港人民主張，台灣也不例外；對於追求自由民主的人們，要抱持支持態度，而自由民主就像空氣一樣，如果不守衛好的話，未來要捍衛的力氣都沒有了。

蔡英文強調，一國兩制是絕對不能夠接受的，一旦接受，未來捍衛自由民主的選擇權利，都會受到別人的宰制，我國將持續關注香港情勢發展，盼「台灣撐香港」，並做好保衛台灣的工作。

對於香港「反送中」大遊行，蔡總統從前晚到昨日數度表達聲援港人爭取民主自由的清晰態度，並強調「台灣撐香港，我們守台灣」。

另，針對外傳台灣和中國之間早有「送中條例」，法務部昨晚緊急發出新聞稿澄清，台灣從未與中國有任何類似香港政府現擬定「逃犯條例草案」中，可將台灣人民、他國人民或港澳地區人民遣送至中國地區的規定或做法。

法務部指出，兩岸間為簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」（簡稱兩岸司法互助協議），於第三次江陳會談中，參考國際刑事司法互助慣例，納入「己方人民不遣返」原則。

法務部表示，自二○○九年兩岸簽署「兩岸司法互助協議」以來，兩岸在司法互助實務運作上，台灣從未將己方人民遣送至中國地區，亦未曾將他國人民或港澳地區人民遣送至中國地區。

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