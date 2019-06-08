賴︰我當捕手掌控全場

2019-06-08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德六日上「政論神邏輯」節目，被網友問到「賴清德哪來的自信，覺得台灣非他不可？」賴清德回應說，他三月十八日宣布參選前，沒有人相信民進黨不改革可以連任成功。他登記參選是職責所在，目前為止，他仍是民進黨最強候選人，已經超越高雄市長韓國瑜，他有自信可以贏得這場選舉。

投手像民代 捕手像行政首長

TVBS新聞台昨播出總統蔡英文與賴清德的專題報導。談到最愛的棒球，賴清德表情放鬆很多，在趕行程空檔，還拿出手機來看比賽集錦。賴清德說，他大學時支持兄弟象，到台南後支持統一獅，也不忘喊「希望統一獅可以拿總冠軍。」

協調所有球員 拿出最好戰略

賴清德表示，他就讀萬里國小的時候，學校有棒球校隊，他是捕手，而在棒球比賽中，投手比較接近民意代表、捕手就像行政首長，捕手會指揮外野手，有時候會看到捕手用手勢叫外野手退、再退，退到幾乎靠近全壘打牆。「在球場內掌控全場的就是捕手，他要協調所有球員，拿出最好戰略，就像院長要領導很多部會，市長要領導很多局處。」

賴清德在專題報導中，卸下嚴肅的一面，難得輕鬆。不過平時總是西裝筆挺的他，看到自己在文宣中抹著髮蠟，還是略帶害羞。

賴清德說，以前在醫院見習的時候，醫學院院長會要求大家要打領帶，希望給病人家屬一個信任的印象，他也就習慣成自然。最近因為拍攝競選文宣，助理們希望他改變，就拿了一些不一樣的衣服給他穿，兒子看了覺得新奇，「因為他長那麼大沒看我穿過。」不過賴也說，以後可能不會再這樣穿，「坦白說你叫我穿這樣走出來，我也會不太習慣。」

明起車隊遊行 首站從屏東出發

賴清德昨也在臉書宣布，將從九日至十一日展開「壯大台灣」車隊遊行，將從競爭對手、蔡英文總統故鄉屏東縣出發，經高雄市、台南市，首日將抵達嘉義。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法