已婚兩男搞同志婚外情 判賠10萬

2019-06-04

男性「小三」侵害配偶權

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣同性婚姻專法已通過實施，台南出現一對各自已婚的男同志大搞婚外情，其中一名男同志的妻子，認為她的配偶權被男性「小三」侵害，提告求償，台南地院判兩男須連帶賠償十萬元。

同性戀男子阿仁二○一七年與女子小珍結婚後，結識有婦之夫、育有子女的同性戀男子阿智（皆化名），兩人上賓館遭小珍揭發。

小珍與阿仁攤牌，阿仁坦承愛上阿智，兩男去過幾次賓館，做了不該做的事。

夫稱男友妻子都要不行嗎

阿仁被妻子的親人質問時還說：「我兩邊都要，一邊是男朋友、一邊是老婆，這樣子不行嗎？」小珍痛責兩男說：「從來沒有歧視你們所有性向有問題的人，可是你們的欺騙對別人傷害有多大，你們知道嗎？」小珍無法接受，與阿仁二○一八年九月在法院調解離婚，小珍離婚時已獲阿仁給付三十八萬元。

人妻批夫隱瞞自己是同志

小珍痛批丈夫婚前隱瞞自己是同性戀，兩名已婚男子不正當交往、發生婚外情，破壞對婚姻的忠誠與圓滿，使她受到精神痛苦與難堪，要向兩男連帶求償三十萬元。

台南地院民事合議庭查出，阿仁與阿智在網路認識，認識一週後即上摩鐵，縱未證明兩人發生性行為，但此舉已逾越一般人際社交行為界限；阿仁還說兩邊他都要，阿智也坦白與阿仁交往，可見兩男有超出純友誼的不正當交往行為，破壞小珍婚姻家庭圓滿幸福，認為兩男不正當交往、侵害小珍配偶權，但考量兩男交往時間並不久及雙方社、經條件與原告所受精神痛苦程度，判兩男應賠十萬元給小珍。

律師查名邦表示，即使兩名被告無法被證明有通姦行為，但交往程度有達到曖昧、不正當關係行徑（如相偕上摩鐵等），會被法官認定侵害另一半的配偶權，侵害配偶權者，不限於是另一半的異性。

查名邦說，小珍縱然無法舉證丈夫與男同志有通姦行為，無法告成刑事通姦罪，但只要能舉證雙方超過一般純友誼的不正當關係，刑事罪名未成立，民事侵權求償訴訟還是有勝訴機會，民事判決不必然受到刑事判決的拘束。

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