中搶5G商機 駭對手曝光安全漏洞

2019-06-03

助長華為 打擊愛立信、諾基亞

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國正式開通5G，成為繼南韓、美國後全球第三個正式商用5G的國家。根據英國「週日電訊報」報導，該國政府及產業消息人士指出，中國政府疑似透過駭客駭入對手愛立信及諾基亞設備，找出安全弱點後，不具名傳送給歐洲百餘名電腦資安專家，打擊對手產品聲譽，讓華為產品更有機會在歐洲5G市場出線。

歐洲一百多名電腦資安專家正在就華為、愛立信、諾基亞等的5G設備進行安全測試，他們會使用「白帽駭客」（與非法黑帽駭客區別）技術來檢查這些設備的弱點，此舉是歐洲打造全球最大的5G網路市場及提升速度與數據容量計畫的一環。

但英國政府和產業界追蹤這些測試後發現，與中國政府有關的駭客似乎將他們所「找到」的安全弱點，暗中傳送給這些電腦安全專家，讓愛立信和諾基亞在測試過程中，很容易「被發現」設備存在安全漏洞。

歐洲國家政府官員及電信業主管上週已就此事舉行危機處理會議，這項測試預計在六月十日左右結束，若來不及釐清與處理，將影響今年夏天歐盟對5G安全的關鍵評估結果。

中國近來也對非中國電信業者採取一連串充滿敵意行動。愛立信位於北京的辦公室四月中旬遭中國國家市場監管總局突擊檢查，理由是多家手機廠商檢舉，愛立信在3G及4G的標準必要專利許可，違反反壟斷法的行為；愛立信否認有任何不法。

美國總統川普本週訪問英國時，預期將當面告誡即將下台的英國首相梅伊，不要採用華為設備，否則將限制兩國的情報分享。英國一群官員本週也將飛往華府，討論英國企業是否能豁免；伏得風（Vodafone）和英國電信等業者宣稱，若完全禁用華為設備，將造成5G等重要通訊投資延後。

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