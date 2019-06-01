學者︰政黨與中國協商也應規範

2019-06-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院院會昨三讀通過兩岸關係條例增訂第五條之三條文，明定兩岸進行政治協商，須經「國會雙審議」、「人民公投」。中研院法律研究所副研究員邱文聰認為，修法確實因應眼前急迫的政治協議問題，但仍無法涵蓋到中共總書記習近平提出的「一國兩制台灣方案」後，各種「民主協商」形式，政府必須儘速修法補漏。

邱文聰強調，雖然兩岸條例第五條之三，規範政治協議須由中央政府出面；但「習五條」提出後，北京繞過政府部門，廣邀台灣各業別、各界別、民間人士參與協商，而中國所謂的「民主協商」形式有很多種，無法靠兩岸條例第五條之三就可以規範。

國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明日前陸續受邀到北京進行所謂的對話協商，並與對岸發表共同倡議，同時會見中國全國政協主席汪洋。東吳大學法律系副教授胡博硯表示，這都是中國統戰手法之一，北京知道他們沒有代表權，卻利用其宣傳「一國兩制」。

「眉來眼去的行為 就必須管理」

邱文聰認為，「眉來眼去的行為，就必須管理」。台灣守護民主平台與經濟民主連合提出民間版的「條約締結法修正草案」，當中就針對不是締結政治協議或條約，而是與對岸發表共同聲明或倡議、達成座談會共識與結論等，在定義上不符傳統的政治協議，卻造成社會效果與氛圍，這些都要納入規範。

邱文聰解釋，根據民間版草案，除公職人員應禁止與對岸發表聲明、倡議外，一般民眾在言論與學術自由下，仍應尊重其權益；但如個人聲稱代表某業別、某團體等，這時身分轉變成宣稱代表的台灣人，這種行為不再是個人言論自由的範疇，就應加以管理。

因應習五條 兩岸條例應通盤檢討

胡博硯說，第五條之三訂定高門檻，未來要形成兩岸政治協議比較困難，他建議因應「習五條」的新情勢，兩岸條例仍應做通盤檢討，「不是有什麼問題就補什麼」，應思考與中國的關係，並清楚界定哪些行為會損害國家利益？「什麼事可以做、什麼事不能做」？給民眾清楚的方向。

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