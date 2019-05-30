民調決勝負》蔡營：施政贏民心 民調自然升

2019-05-30

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選日程確定，蔡英文總統與前行政院長賴清德將進行民調對決，蔡陣營昨表示，蔡總統作為現任國家元首，仍以國政推動為最優先，只要在施政作為贏得民心，民調自然會上升。輔選人士也說，蔡將繼續與小英之友會等英粉團體聚會開講，完整說明施政理念，透過凝聚支持者來擴大宣傳效應。

續與英粉團體聚會 擴大宣傳效應

蔡英文昨晚也透過臉書說，各種挑戰來勢洶洶，但盡力服務國家，把每一天總統的工作做好，就是她爭取支持的方式。蔡並提及昨天是她總統就職第一一○四天。一一○四個白晝黑夜，一刻都不敢鬆懈。而她問自己，撐下去的動力是什麼？只是想讓每個人民過得更好，讓年輕人的未來有依靠，更要把台灣的主權緊緊守牢。對於英賴將以民調對決，她也呼籲說：「國家交給我，未來交給你。」

對於距離初選民調日程只剩下兩星期，總統府發言人張惇涵說，在國際局勢變遷的當下，蔡總統還是會把時間與力氣專注在國政事務上。

蔡陣營人士認為，蔡總統作為現任國家元首，推動好的施政並說明清楚，就是提升她初選民調的最佳方式。這段時間，蔡總統也強化使用網路社群的頻率，不管是減稅宣導、長照政策等，利用社群慣用的方式，也讓網友容易理解並轉發，有助於政府政策的推動。近期因施政方式和民眾積極互動，社會也相對有感，總統的社群熱度也持續維持。這些也都反映在民調數字上。

在組織陸戰方面，輔選人士說，蔡英文將繼續與英粉團體聚會開講，透過凝聚支持者來擴大宣傳效應。另也力求確實掌握組織通路，無論是電話、手機、LINE群組、後援會都是重要的互相聯絡方式，蔡陣營發言人阮昭雄說，這除讓支持者了解蔡總統最新、最快的訊息，另也可以針對中執會通過的初選方案進行說明。

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