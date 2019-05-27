郭猛開砲 批蔡治國缺執行力

2019-05-27

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，昨天在嘉義縣市走透透，剛好總統蔡英文昨也在嘉縣跑行程，郭火力全開，舉嘉縣沿海在去年八二三淹水為例，批蔡治國缺乏執行力，只會拚選舉。對於朴子沿海地層下陷、海水倒灌魚塭問題，郭認為海岸線應師法荷蘭填海造陸，發下豪語說：「我上台，兩年就可以解決！」

郭台銘昨上午到嘉縣朴子市配天宮等廟宇參香，並與嘉義家扶中心受助家庭一同包粽子。郭說，嘉縣在去年八二三水災淹水，蔡政府承諾要蓋五座滯洪池，至今只一座發包；蔡勘災時搭乘雲豹甲車取景，把嘉縣當攝影棚展示政績，拚政治、拚選舉；此外故宮南院未好好利用，裡面的蚊子都不曉得養到多大了，是蔡欠缺執行力最好證據。

讓貪腐不要再進國民黨

郭台銘不只砲口對外，甚至說，有嘉義縣民跟他提到過去嘉義縣國民黨有很多貪腐的事情，所以老百姓對國民黨貪腐，過去是非常的不滿意；他也痛恨貪腐，若當選總統，一定肅清吏治，貪腐的、要錢的，不要進到國民黨，「我一定要把肅清吏治做為首要法案來執行」，讓國民黨贏回大家的信心。

對於傳出他找前立法院長王金平搭檔「郭王配」，郭台銘否認，表示和王是「兄弟登山各自努力」，「目前沒有談到這個問題，大家是策略結盟」，目的是讓中華民國勝選，讓國民黨勝選。

郭台銘昨下午在嘉市鈺通大飯店舉辦「面對面談經濟」座談會時，再將砲口對準蔡英文，批蔡「明明曉得問題在哪，卻什麼都不做」，嘲諷民進黨主要目的就是打敗國民黨，打敗以後就開始選舉。

與會人士提問，台灣如何重現「台灣錢淹腳目」榮景？郭回應，他將提出台灣產業結構規劃白皮書，依各縣市現況發展特色，整合農業與工業融入高科技，商品外銷賺外匯，建構更好的福利政策，年輕人敢生小孩，讓家戶「錢糧滿倉」。

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