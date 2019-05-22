「菜」不行換「鍋」煮？ 蔡英文批郭台銘人云亦云

2019-05-22

蘇勸郭：政壇新手少謾罵 用行動投資台灣

〔記者許倬勛、洪臣宏／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘近日頻向綠營嗆聲，左批總統蔡英文將勞基法修得不倫不類，為時已晚；右打行政院長蘇貞昌是「政治行動派」，只會噴口水，還意有所指地說：「菜（蔡）不行換鍋（郭）煮。」

蔡英文昨天回擊，要郭確切去了解社會需要及人民期待，若以企業經營者的角度看問題，和總統必須關照總體經濟發展不一樣。她說，這三年來或許在執行上有些要改進的地方，但總體路線是沒有錯的。

郭台銘在臉書上以「蔡總統做衰台灣，二○二○下架民進黨」為題，批判政府相關政策，並說「菜不好吃換鍋煮」；蔡英文回答問題前，先笑問媒體：「他有提到我是半個經濟學家嗎？」

蔡英文說，有看過這篇臉書發文，但郭講的事情許多是市面上不同人的講法，有點是人云亦云，確實有些資訊不足；她要提醒郭，郭所講的是上階段國民黨執政時代的事情。

郭台銘昨造訪桃園市時連跑四區，他日前提出台灣有「七缺」，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，還缺投資及缺懂經濟的領導人，行政院長蘇貞昌回批郭董能到美國投資百億美元，應可好好投資自己國家，籲他少說多做；郭昨天反擊說，自己是百分百拚經濟的行動派，鴻海帶領台灣經濟起飛，反觀蘇才是光說不練的「政治行動派」。

郭董的砲火也對準蔡英文，直批蔡總統稱「勞工不能加班是她心中的痛」很不實際，因為勞工要的是加薪、而非加班。

蘇貞昌昨天剛好到桃市新屋、觀音區勘災農損，被外界解讀為有意與郭較勁。蘇揆表示，不知郭的行程，讚賞郭是商場「成吉思汗」，但做為政壇新手，應少些謾罵、用行動投資台灣。他說，蔡政府執政以來勞資環境改善、失業率達十八年最低，也吸引五十多家台商回流投資，總金額逾三千億元，政府拿出魄力、有成效，有目共睹。

頻頻力搏版面的郭董，昨上午到平鎮參訪生技公司時，試用環保清潔劑洗碗盤，為幫產品背書，還伸出舌頭舔了好幾口，引起現場一陣騷動，他自爆平時若得罪太座，就會乖乖進廚房做家事；還說庶民經濟與百姓息息相關，他若選上總統，會「大手牽小手」帶頭衝經濟。

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