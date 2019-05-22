點評對手 韓國瑜：蔡英文含金湯匙 賴清德是乖寶寶

2019-05-22

檯面上最強的是柯P

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受網路媒體專訪，對於二○二○可能競爭對手，韓形容蔡英文「從小含金湯匙長大、家裡環境最好」；郭台銘「白手起家、創造企業帝國」；最高深莫測則是「看過最多生死」的柯文哲，一旦出招，絕對轟動武林、驚動萬教；賴清德和朱立倫「他們兩個從小就是走路靠右邊、身上帶著手帕衛生紙、做人彬彬有禮」的乖寶寶。

韓國瑜也指出，二○二○總統大選像「賭場抽頭」，台北市長柯文哲抽藍抽綠，是藍綠內鬥最大贏家、也是最強對手；他還說，若不想兩岸緊張兮兮，二○二○必須換總統。

韓國瑜被問到，如果自己出線，檯面上最強對手是誰？韓國瑜回應「最強的就是柯Ｐ」，並形容「就像去賭場，你贏、他就抽你五％，你去打麻將胡了甚至自摸，他就抽飯錢茶葉錢，現在柯Ｐ就是這樣，就坐在台北市政府，藍軍一亂抽一點，綠軍一亂抽一點，不停往裡面抽，可是他本身不需要付出，因為他民調有抗跌性，看這幾年柯Ｐ被打擊，但民調卻不會降」。

他表示，過去三年，蔡英文總統不斷在跟中華文化脫離，「如果這一局，台灣人民決定傾向支持台獨總統，那就共同接受後果，但如果大家不希望兩岸關係緊張兮兮，就必須換總統」。

韓國瑜昨天受訪也提到，這三年來蔡總統不知道要把台灣人民帶到什麼方向，只有一個很奇怪、讓人無法理解的「三不主義」，一不講中華民國這個國家、只講「這個國家」，二也不要九二共識，第三個不敢台灣獨立，那現在兩千三百萬人要何去何從？身為總統有責任、有這個義務，要很明確地告訴國人。

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