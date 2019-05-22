白色力量強不強 朱立倫、王金平看法大不同

2019-05-22

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○總統大選逐步逼近，民進黨、國民黨陷入初選紛爭，「白色力量」的台北市長柯文哲近期民調上揚，爭取國民黨提名的前新北市長朱立倫昨表示，不能輕忽白色力量，黨內應減少紛爭，比好不比爛；前立法院長王金平則說，白色力量要把聲勢化為真正選票，「距離還差得遠呢！」

近期多份總統大選民調出爐，高雄市長韓國瑜民調下滑，柯文哲則上升。朱立倫昨受訪表示，現在國民黨與柯文哲的支持有些重複，大家期待看到國民黨團結，如果自己分裂，對國民黨失望的選民就會轉向柯文哲。

朱立倫指出，他比較擔憂的是，國民黨應該讓韓國瑜、鴻海董事長郭台銘和他都能夠越來越強，但過去這段紛紛擾擾，反而讓韓及國民黨的支持度下降，民進黨則是上升，國民黨應減少紛爭，趕快提出好的政見，要比好，不比爛。朱還強調，不要輕忽柯文哲的「白色力量」和支持者。

對於近期韓國瑜參選總統的民調、聲勢都下滑，是否為正當性不足所致？王金平昨在立院受訪時表示不予置評，人各有志，在競選當中起起伏伏，聲勢民調各方面支持的熱度也會有起伏的現象，他是穩健中求成長，按照既定規劃的作戰方式去進行。

對於「白色力量」超越藍綠的趨勢，王金平說，「白色力量」當然也有他們力量的呈現，但要在全國把一些聲勢或民調化為真正選票，「我想距離還差得遠呢！」

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