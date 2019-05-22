駁韓國瑜、郭台銘主張 王金平提國防「三要」

2019-05-22

不是靠和平、靠美國 「要有愛國心、國防戰略、買對的武器」

〔記者林良昇／台北報導〕角逐國民黨總統提名的前立法院長王金平昨就國防政策提出「要有團結一致的愛國心」、「要有精確的國防戰略」、「要買對的武器」等「三要」，強調這才是國防該走的方向，而非所謂的「國防靠和平」或「國防靠美國」。

由於高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘曾分別提出「國防靠美國」、「國防靠和平」的主張，王金平這番言論頗有暗批韓、郭兩人國防概念的意味。

王金平昨在立法院辦公室與美國國防部前副部長沃夫維茲、美國陸軍前副參謀長金約翰、美台商會會長韓伯儒會面。

對於國防議題，王受訪時特別提及郭台銘、韓國瑜對國防的說法。他說，有人說國防靠和平，有人說靠美國，但他認為國防是看「三要」，這「三要」才是國防該走的方向。

王金平指出， 第一，一定要全民都有團結一致的愛國心；第二，一定要有精確的國防戰略，領導國防的大方向；第三，一定要買對的武器，對台灣的防衛或對兩岸軍力的平衡能夠產生最好效果。

在兩岸關係方面，王金平重申台灣最重大的困局就是在國內和諧、兩岸和平，這兩困境能解決，台灣的經濟自然能夠發展。

他強調，他對這兩困境有絕對把握，兩岸問題解決好，在外交關係、國際組織、區域經濟組織、雙邊自由貿易協定簽署，都能獲得大陸的諒解或支持，台灣把兩個大困境解開，才有未來，回到亞洲四小龍之首。

王金平與沃夫維茲等人會面時表示，盼美國能支持雙方簽署台美自由貿易協定；在潛艦國造方面，也希望美國能提供我方聲納、通訊和武器設備等，讓潛艦國造能順利推動，美國也能幫助台灣制定精確的國防戰略，並且提供最有用、合理價格，以及符合台灣需要的武器裝備。

除了友美友日 「友中是未來努力方向」

王金平說，台美人民感情非常深厚，美國在外交、軍事和國防上都給予台灣最重要的支持，台灣的穩定發展也能成為國際上自由民主的最佳樣板，所以我們一定要友美、友日、友中，友美我們做到了，友日有增無減，友中是我們未來期待且努力的方向。

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