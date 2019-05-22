郭台銘：1年管6兆 我當副手埋沒人才

2019-05-22

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨在桃園市中壢區舉辦基層民意代表座談會。他被問到民調還差高雄市長韓國瑜一些、是否會當韓國瑜副手？他回應「民調就跟天氣一樣」，他禁得起考驗，有信心會在國民黨初選勝出。

「中華民國一年預算2.5兆」

郭台銘也自認比初選對手朱立倫、韓國瑜更懂經濟，更霸氣說：「他們都用說的，我是用做的，管理經濟我是專業，中華民國一年的預算二．五兆元，我一年管的預算是六兆元，要我當副手，是埋沒人才！」

郭台銘昨天出席蘆竹開南大學活動時也表示，他未來會跟韓國瑜共同合作，在中央、地方分工，跟大家拚經濟，他有信心韓粉的票會到他這邊來。

郭台銘說，蔣經國時代台灣每年有數百億美元貿易順差，這都是靠外銷賺來的，這場座談會有里長原本到高雄旅遊，特地回中壢參加，對他有期望，他有信心會贏得國民黨初選。

他指出，台灣要如何在中美貿易戰中兩邊獲益，他從基層做起來，懂經濟而且可讓中小企業手牽手、小手牽大手走向全世界，當選總統後會帶領所有部會解決問題、讓經濟起飛，這樣老百姓有錢，政府也可以收稅 ，外銷的賺錢可財政重分配，讓每個人都能得到好處。

郭也呼應前總統馬英九執政所提的「富人稅」，擴大稅基，抽稅要抽得對，對於勞工或受薪階級，可以減免所得稅就要減免，他已找一組人研究規劃，因為這牽涉到許多數字，稅收畢竟是國家財政來源，不能隨便說。

郭台銘還說，他當總統的責任就是到美國、歐洲、日本、亞洲等地簽貿易協定，要去賺美國人、日本人、德國人的錢，也要跟馬來西亞、歐洲等各國簽訂FTA（自由貿易協定），爭取更多免關稅的協議國家，把企業帶到全世界當第一，到美國汽車城，紐約做5G等不同的生意，政府也會投資成立中小企業基金，成立更多的工業研究單位幫助台灣經濟發展，讓台灣製造的產品能提高附加價值，提高之後老闆可以賺錢，員工薪水自然也會增加。

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