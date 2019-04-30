賴回應︰我帶頭發揮加乘作用

2019-04-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選正值協調期，對於蔡英文總統多次向前行政院長賴清德喊話「一加一大於二」，賴清德昨受訪表示，社會上不斷提到一加一大於二，「這要看誰來帶頭」，若由他代表民進黨參選，可以發揮加乘作用，輔選立委讓席次維持優勢。

賴清德昨下午參訪台灣文博會前接受媒體訪問，他說，社會上不斷提到一加一大於二，這要看誰來帶頭，到底由誰帶頭才能達到，要由國人決定，他非常希望得到國人支持。

賴清德指出，政治不只是加減，還有乘除，如果他代表民進黨參選總統，一定可以發揮加乘作用，還可以輔選立委，讓民進黨立委席次維持優勢，這是乘數的效應。

賴清德昨上午也透過臉書直播表示，他登記總統初選時就提到，基層焦慮除了總統選舉會輸掉之外，更擔心民進黨立委席次會大幅降低，如果不幸發生，民進黨失去的不只有政權，台灣主權、民主自由的生活方式也會受到很大傷害。

全力輔選立委 「會是好母雞」

賴清德說，他選過一次國代、四次立委、兩次市長，是從基層打上來的人，具備競選的專業和技術，若代表民進黨參選，他一定會傾全力輔選立委，「我會是一隻很好的母雞」。

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