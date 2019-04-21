韓反嗆：蔡總統還沒當過兵咧

2019-04-21

再收回都收回到娘胎裡

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕針對蔡英文總統昨天要高雄市長韓國瑜收回「三軍連軍法都沒有，這個部隊沒戰鬥力，就像太監穿西裝」這段話，韓國瑜受訪時強調，他當時是以此比喻，陳述軍法對國家的重要性，不認為有收回的必要。韓並回嗆說「蔡總統還沒當過兵咧！」「急著修理我韓國瑜，腦袋是壞掉了」。

韓國瑜批蔡總統，應該先弄清楚論述的本身，蔡誇大其詞，他當然知道國家安全是國家第一要務，不需要蔡提醒，他當過兵，怎會不知道軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要？「蔡總統還沒當過兵咧！」

批蔡不思考提升戰鬥力

韓國瑜說，蔡總統不思考如何提升軍隊的戰鬥力，「卻急著修理我韓國瑜，腦袋是壞掉了嗎？」好像批判他比國家安全還重要，讓人不解，為什麼要模糊焦點？

對於蔡總統要他收回這段話，韓國瑜說，「蔡總統要我收回很多話，再收回我都收回到娘胎裡了」。

認為最重要的是軍法

韓國瑜愈講愈氣，說蔡英文身為三軍統帥，一天到晚認為國軍很重要，去買很多武器，卻忘了最重要的就是軍法，「我講的重點在這裡，妳為什麼要變政治鬥爭？」

韓國瑜說，只要當過兵都知道，軍隊沒有軍法，絕對沒有戰鬥力，買再多武器、裝備，但軍隊已經沒有靈魂、紀律了，所以軍法對一個軍隊何其重要。

韓國瑜昨晚參加全國中等學校運動會開幕式，被媒體堵訪時也表示，蔡身為三軍統帥，當三年總統，應該要加強國防缺陷，只會盡量抹黑韓國瑜，不覺得慚愧嗎？

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