反駁卡韓絆腳石 王︰照制度走就好

2019-04-14

〔記者王榮祥、陳昀／綜合報導〕前立法院長、現任立委王金平昨表示，國民黨內目前沒有任何一個人來勸退他，且他從頭到尾都說要選到底，一切就按照黨的提名機制，有信心通過；至於韓粉及部分黨內同志質疑他是高雄市長韓國瑜參選的絆腳石？王金平認為，現在不用談誰是誰的絆腳石這個問題，一切照黨的機制走就沒有錯，這是每個黨員的權利。

王金平昨天南下高雄參加台師大校友活動。媒體追問王，前幾天參加大甲媽遶境時，聽說神明有指示？王金平四兩撥千斤回應說，都已經講過了、不再講了，憑大家自己去想像。

對於黨內是否有人想勸退王金平？王金平強調，至今為止，沒有任何一個人勸退他，而且「我選我自己的，我從頭到尾就說選到底了」，黨有提名機制，就遵照黨的提名機制。

媒體再問若黨主席吳敦義真的徵召韓國瑜，王會繼續堅持走完初選、還是會退出初選？王金平重申當然是繼續初選，他遵照黨的提名機制走，每個黨員都有這個權利。

自吳敦義表態不選總統後，韓粉將矛頭轉向王金平，據了解，王金平辦公室近期天天接到大批韓粉的砲轟電話，臉書也湧入批評留言，幾乎都是要求他自動退出初選、轉拱韓國瑜，黨內甚至傳出「卡韓大將軍」、「卡韓山海關」等對王金平的稱謂。

王金平昨也回應說，他在臉書「台灣公道伯王金平」發文指出，選不選總統，是韓國瑜個人的意願，「我也有我個人的意願」，就照黨的制度去走就好，把初選制度訂下來是國民黨的福氣，才是台灣人民想看到的。

韓喊明年一月十一日台灣見 王︰回來投票

韓國瑜前天在波士頓與僑胞碰面，喊話要僑胞明年一月十一日台灣見，引發各界想像！王金平對此笑說，對啊，大家回來投票，不就是那天見嗎？前一天晚上見也可以，或投完票、一月十二號再見也可以。

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