對首購族不友善》近5年持1戶者 北市僅增5.5%

2019-04-13

〔記者巫其倫／台北報導〕財政部公布房屋稅徵收狀況，二○一八年全國自住房屋較二○一五年增加約九萬戶，以桃園增加五．五％最多，新北、台中、台南也增加二％以上，但台北卻減少四．三％。另外，六都中，持有一戶房屋者，過去五年以台北增幅五．五％最少，財政部官員認為，這顯示台北房市對初次購屋者不友善的社會現況。

根據財政部統計，全國房屋稅從二○○九年的五六三億元增至二○一八年的七八六億元。其中，財政部二○一四年修正公布房屋稅稅率，針對非自住以及多屋族訂定差別稅率，非自住房屋稅從二○一五年的五十億元增至二○一八年的七十五億元，四年挹注地方政府二六二億元，有效提升地方政府自籌財源比重；自住房屋稅則從二○一五年的二七五億元增至二○一八年的二九一億元。

財政部官員表示，二○一八年自住房屋較二○一五年增加約九萬戶，因此房屋稅增加，若僅從稅收增加而質疑政府稅負重，有欠公允。

至於房屋持有情形，排除營利事業後，二○一三至二○一八年，六都中，持有一戶者以北市增幅五．五％最少，但北市持有兩戶以上房屋者，增幅達二十．二％。財政部官員認為，持有一戶者增幅低，反映台北房市對初次購屋者不友善。

官員分析，「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的房價」，北市持有一戶者增幅最低，最大原因恐怕還是房價問題；至於北市持有兩戶者增幅逾二成，推測是因北市不少人口袋較深，因此持有兩戶者增幅仍強勁。

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