逃稅5億只罰6萬 財長允修法

2019-04-12

〔記者巫其倫／台北報導〕壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅五億元遭檢察官起訴，但依「稅捐稽徵法」規定，只能處六萬元以下罰鍰，遭立委質疑罰太輕。財政部長蘇建榮昨在立法院財政委員會表示，將修正「稅捐稽徵法」，預計下週舉行公聽會，最快本會期會將法案送到立法院。

時代力量立委黃國昌昨質詢，張煥禎逃稅案，財政部是否會進行裁罰？蘇建榮表示，此案是檢察官提起公訴，還沒有判決確定，財政部等判決後才會行政裁罰。

黃國昌追問，是否贊成修正「稅捐稽徵法」？民進黨立委郭正亮也說，財政部之前答應本會期將「稅捐稽徵法」修正草案送交立法院，但一直沒有送，此事有相當的民怨，應盡速處理。蘇建榮表示，最快這個會期會送交立法院。

黃國昌則表示，「稅捐稽徵法」罰太輕，建議處以逃漏稅額一定倍數的罰款，納稅人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科所漏稅額一倍以上、六倍以下罰鍰。

財政部官員表示，有關罰則部分，將會與法務部或法院討論，並舉行公聽會聽取各界意見。官員表示，若上半年將調整草案送交立法院審議，且假設不用修子法，最快下半年就可通過施行。

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