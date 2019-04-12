政院拍板 資金匯回稅率最低4％

2019-04-12

進行實質投資享優惠

經部將訂子法規定適用產業

〔記者李欣芳／台北報導〕為鼓勵台商回台投資，行政院院會昨通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，海外資金匯回台灣，可享優惠稅率八％到十％，匯回的資金若進行實質投資，可退回一半稅金，稅率最低四％及五％，實質投資的範圍將由經濟部訂定子法呈報行政院核定。

須存金融專戶 禁買不動產

草案並限定匯回的資金須存入金融專戶，不得購置不動產，包括不能投資REITs（不動產證券化商品的一種），但購買上市櫃公司的營建股股票不在此限。

根據草案，個人及營利事業匯回境外資金，包括自中國大陸匯回資金，可享優惠稅率。目前一般海外資金匯回國內須扣繳二十％稅率，但這項草案未來經立法院三讀通過生效後，第一年匯回資金享優惠稅率八％、第二年課十％。

匯回的資金若進行實質投資，例如直接投資產業或透過創投或私募股權基金投資重要政策產業，包括五加二創新產業等，可退回一半已繳稅金，也就是稅率將可再降至四％及五％。

匯回海外資金必須存入金融機構戶控管，並遵循洗錢與資恐防制規範，且匯回台灣資金不得購置不動產，以避免炒作房市。

在資金運用方面，草案明定匯回資金原則為進行實質投資，資金可自由運用的上限為五％，金融投資上限二十五％，其餘七十％須進行實質投資。至於未從事金融或實質投資的資金（自由運用資金除外），應於專戶內存放達五年，第六年開始可逐年提取三分之一。

財政部賦稅署署長李慶華表示，匯回的資金若未依規定管理運用者，包括自專戶提取資金應從事實質投資卻移作他用、違反規定用於購置不動產等，將按原有稅率二十％補繳差額稅款。

海外資金匯回專法內容

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