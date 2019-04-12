工商團體︰資金匯回稅率應再降

2019-04-12

〔記者李雅雯／台北報導〕「境外資金匯回管理運用及課稅條例」草案昨經行政院院會通過。工商團體多持肯定態度，也認為專法可提供台商資金回流台灣更多誘因，帶動投資及就業更活絡；但還是建議稅率可再往下調降，因為台商若不將資金匯回，政府一毛錢的稅也課不到。

工業總會秘書長蔡練生認為，現行境外匯回資金扣繳稅率達二十％，這會降低匯回意願，台商擺在海外的錢高達數兆元，若可讓資金回流投資，除可促進經濟發展，也能帶動就業及薪資，因此肯定政府提供優惠稅率去引導境外資金回流實質投資。

蔡練生強調，海外資金回台專法提供的優惠稅率高或低，直接影響匯回意願，建議稅率可再往下調降，將能產生更多回流吸引力，否則台商資金放海外，政府也課不到稅。

中小企業總會理事長李育家也說，肯定政府的政策，且資金以專戶列管，可避免境外資金回流後炒股票、炒地皮；在美中貿易戰等因素下，相信可有效引導資金回台進行實質投資。

三三會理事長許勝雄認為，把原本停留在海外、無法產生價值效益的資金引導回台投資，帶動國內經濟動能，這才是鼓勵台商回流的主要目的，因此將焦點放在資金回流後要不要放在專戶、得實質投資才能退稅等，有一點本末倒置。

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