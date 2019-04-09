王堅持 「照提名辦法來」

2019-04-09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨內跳過初選制度，改採徵召高雄市長韓國瑜出馬選總統的聲浪漸漲，已宣布參選總統的前立法院長王金平昨不願表態是否支持徵召韓，僅強調黨有黨的制度，就依照制度走，在黨中央辦法未訂出來前，每個人都可以盡力衝刺自己的支持。

在「吳王會」、「吳朱會」破局後，國民黨總統提名作業要點及時程將延後提報中常會。王金平在立法院受訪表示，延不延後是黨中央決定的，很重要的是依據黨章規定，黨中央要做出所謂提名辦法，現在辦法還沒有出來，什麼時候出來，他尊重黨中央。

不表態是否支持徵召韓

對於是否支持徵召韓國瑜，王金平則不願表態，直言「我講過多次了，依照提名辦法來」。王指出，黨有黨的制度，就依照制度走，黨中央把提名辦法敲定以後，大家遵照提名辦法來，現在談什麼都是個人意見；辦法未訂出來前，每個人都可以盡力衝刺自己的支持。

國民黨初選時程卡關，黨內和諧似乎受到破壞，對外放話頻繁。王金平認為，也沒有誰對誰直接做什麼攻擊與衝突，放話則是難免的，「你有一張嘴，他也有一張嘴」，連記者說出來的話也不一定一樣。

媒體追問，二○二○是否能「美夢成真」？王金平則解釋，外界想太多了，「我的美夢成真是能夠當選，然後全部為眾生，我的競選過程及過後都和諧，讓國人團結共同努力拚台灣各方面的發展，我的美夢就是這樣。」

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