智財權重大進展 美中接近達成協議

2019-04-09

〔編譯羅綺／綜合報導〕白宮經濟顧問庫德洛透露，美中「越來越接近」達成貿易協議，雙方已在智慧財產權（IP）方面取得重大進展，且強迫技術轉移方面也多有斬獲；中國已認知到他們的問題所在，「之前不曾擺上桌的議題，現在上桌討論了」，本週雙方高階官員將透過「大量的電話會議」繼續協商。

本週將「電話會議」繼續協商

美中上週五結束三天高層貿易談判，雙方均釋出正面消息。庫德洛週日在CBS新聞節目「面向國家」中評論，美中貿易談判「審慎樂觀，甚至比審慎樂觀更好」，雙方比以往更接近達成協議，「許多非常困難的問題，第一次被放在談判桌上討論，且都在解決中，我認為這非常重要。」

庫德洛指出，美中談判已取得三個重大進展，分別是：一、中國已認知到他們所有的問題所在，讓雙方突破談判的障礙；二、過去中國不願意談的議題，現在都願意擺上談判桌；三、雙方越來越接近達成協議的階段。

庫德洛日前在一場活動中表示，中方首次承認盜竊智慧財產權、強迫技術轉讓，以及從事網路駭客行動；過去中國在談判中，全盤否認美國提出的這些問題，造成磋商停滯不前。

相較於庫德洛的樂觀，美國貿易代表署（USTR）聲明謹慎表示：「仍有大量工作要做，有待雙方部長、次長級官員和代表團成員繼續聯繫，以化解懸而未決的議題。」新華社也指出，美中在經貿協定文本等重要問題上達成「新的共識」，將繼續抓緊磋商，儘早完成談判。

美國總統川普上週四在白宮接見中國國務院副總理劉鶴時表示，必須在達成協議後再來安排「川習會」，最快四週內會知道雙方能否達成協議，且接下來還要花兩週時間，將雙邊達成的交易寫進最終協議文本；意味順利的話，最快將於六週後舉行川習會，但若沒有達成協議，也就沒有川習會。

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