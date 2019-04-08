初選時程延不延 挺賴立委：沒必要 挺英立委：非壞事

2019-04-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調陷入僵局，對於現今情勢，民進黨內憂心忡忡，不知如何化解英德歧見。對外傳初選期程可能再次更改，挺賴派立委林俊憲昨表示，總統初選如果拖太長，選情激化的風險就會越高，之前延長一週是中執會通過，「我不懂還有什麼必要的情形要延長」，按照既有的時程走是最好方式。挺英派立委蘇震清則說，改變規則不是壞事，很多時候要因地制宜。

先前傳出挺英派醞釀週三中執會提案終止初選，黨內要角對此說，如果挺英派在週三中執會「硬幹」，讓總統初選無法進行，「不要說立委選舉會倒，全黨都要垮了！」面對此刻僵局，只能希望蔡英文、賴清德兩人能有「大智慧」處理。

林俊憲表示，現在所有傳聞都是要改變甚至取消初選，這種傳言一定要停止，除嚴重傷害黨的形象外，也陷小英於不義，「我相信黨也相信我同事，大家會堅守民主程序，這是黨的價值。」

對於既有初選期程再次更改的可能性，蘇震清說，現在外界有很多傳言，但如果改變規則，他認為不是壞事。「方法是人訂的，就像過去縣市長現任優先有絕對的道理存在嗎？」很多時候要因地制宜，只要是經過黨中央訂定的方法，通過合議決，並非不可行，「否則就叫做僵化的法條」，為了二○二○選舉，大家要盡最大智慧解決問題。

蘇震清強調，基層希望看到蔡賴合作，最不願意看到進入初選，總統和行政院長在同一位階拚個你死我活，基層也對「蔡賴配」呼聲非常高。

蘇震清說：「賴清德認為要承擔責任，難道蔡英文不是在承擔責任嗎？」承擔不是一個人的事，不知道為什麼賴堅持一定要登記和進入初選，希望賴再深思熟慮，為大局來成就和相輔相成。

台灣社、台灣北社等九個本土社團昨以聯合聲明表示，全力支持民進黨主席卓榮泰堅持依既有初選制度辦理總統提名作業的立場，支持民進黨依既定初選制度產生候選人。

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