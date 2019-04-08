初選時程延後？ 中執會週三攻防

2019-04-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調迄今，蔡英文總統及前行政院長賴清德尚無交集，雙方僵持不下，民進黨將在週三加開中執會，由總統初選五人小組向中執會提出報告。據了解，考量國民黨總統提名局勢尚未明朗，黨內高層也研議總統初選時程再次延後的可能性，亦盼爭取更多蔡賴協調空間；既定初選時程是否有變化，週三可能上演攻防戲碼。

因應蔡總統三月出訪友邦，中執會曾於三月廿七日通過總統初選五人協調小組建議，延後初選時程一週。據當天中執會通過初選期程，協調期至本週五截止；若協調破局，即於四月十三至十四日間舉辦政見發表會，十五至十七日進行民調決定總統提名人，廿四日中執會公告總統候選人提名名單。

總統初選五人協調小組已分別與蔡英文及賴清德會面。賴清德明確表達堅持走完初選程序、拒絕「蔡賴配」，雙方協調無交集，甚至未進入政見發表會、民調方式等細節討論。

黨內多數仍盼協調解決

面對蔡賴對決，黨內多數仍盼初選競爭能夠在協調階段落幕。黨內英系雖有「做最壞打算」準備，醞釀週三（十日）中執會提案決議終止初選，不過，對於是否要在中執會提案，英系仍分為兩派意見，並未整合。

總統初選五人協調小組已分別與蔡英文及賴清德會談，但兩人沒有交集。在僅剩不到一週的協調期，蔡、賴兩人是否有機會坐下來面對面談，賴陣營端看週三中執會的發展。

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