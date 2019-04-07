電動自行車亂改裝 大稽查遏阻

2019-04-07

時速逾25公里 違規車街頭飆竄

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台逾三十七萬輛電動自行車趴趴走，但許多車主嫌最高時速二十五公里太慢，偷偷改裝車輛讓時速可達四十公里，因此路上常常險象環生，交通部將與六都聯合大稽查抓改裝車，最高處一萬零八百元罰鍰。

電動自行車時速可達二十五公里，加上外觀又與機車類似，因不需要考照就能上路，許多騎乘者為長者，碰到緊急狀況恐無法因應，安全引人擔憂。

交通部路政司長陳文瑞表示，電動自行車雖未有專屬號牌，除現場攔檢外，無法以車追人開罰違規行為，但交通部於民國一百年時曾做出函釋，擅自改裝電動自行車，可依違反道路交通管理處罰條例第十二條，處三千六百元至一萬零八百元罰鍰；電動輔助自行車則可處一千兩百元至三千六百元罰鍰。

全台超過37萬輛 肇事數逐年增

除了擅自改裝車輛外，電動自行車亂象包括：逆向行駛、任意跨越車道、未戴安全帽、雙載等行為。根據警政署的統計，電動自行車、電動輔助自行車的肇事件數逐年成長，電動自行車及電動輔助自行車，一○二年發生七百五十四件，造成三死、一千零六十三人傷；一○六年則發生一千九百三十七件，造成四死、二千七百九十三人傷。

領牌、納保險… 交部修法納管

交通部表示，現在電動自行車出廠後只有合格標章，被誰買走都不知道，即便掛上牌證，若沒有搭配監理登記制度也無法有效管理，且電動自行車屬慢車類，騎士沒戴安全帽無法可罰，交通部將修道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則等法規，將電動自行車納管，要求電動自行車領牌、納保險、騎士戴安全帽外，還擬限騎乘年齡、車輛改裝訂定罰則。

至於六都大稽查，交通部說，初步先選定電動自行車數量較多的縣市，直接在路上、風景區攔檢及赴販售店家稽查，並向民眾傳達要選購合格車輛及正確騎乘觀念；但因路檢需要地方警政單位協助，近期將邀集地方政府開會討論，確認實務上要如何進行。

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