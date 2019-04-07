被質疑可能造成分裂 賴清德：君子之爭不攻擊

2019-04-07

〔記者蘇福男／高雄報導〕前行政院長賴清德昨參訪「台灣現代文學之父」鍾理和紀念館，對於有人質疑他參與民進黨總統初選，可能造成黨內分裂甚至二○二○大選敗選，賴清德堅定表示，如果民進黨經過一場典範型的初選，初選當中不互相攻擊，來一場君子之爭，取初選的好處，將衝擊降到最低，他相信會感動國人，大家才會支持民進黨民主精神跟價值，也唯有進行這樣的初選，民進黨才能喚醒支持者的支持，才有辦法在二○二○大選得到好成績。

進行典範型初選 相信會感動國人

賴清德昨參訪美濃笠山下的鍾理和紀念館，受到館長、鍾理和三子鍾鐵鈞與鍾理和文教基金會董事長鄭烱明等人熱情接待，鍾鐵鈞陪賴清德參觀鍾理和、鍾台妹伉儷的文物和文稿。

賴清德表示，希望藉由這場初選，讓大家清楚了解他個人主張和治國理念，希望初選能完成所有程序，讓大家為民進黨的精神感到驕傲。

賴清德指出，黨主席根據黨的規定，初選必然要有協調的階段，然後再進入政見發表初選的階段，他會根據黨主席安排，該見面時就會見面，四月十日中執會之後，一定按照黨主席要求，跟蔡英文總統見面。

賴清德強調，誰支持哪位候選人是民主的常態，不可能有候選人能得到全體國人支持，或得到全黨的支持，台灣是民主國家，他非常欽佩和感動絕大多數人是支持民主制度，也支持完成民主程序。

賴清德並說，文化是生活經驗的累積，也是歷史的軌跡，除可協助認同國家，在推動經濟發展時也是必備元素，世界各國的商品都會將國家文化元素融合在裡面，這就是所謂的「愈在地、愈國際」，他認為當台灣的科技行銷全世界，在全球占有一席之地時，如果缺少文化，將無法代表台灣的特性，這在競爭力將減少一些元素，未來他若有機會帶領台灣，將會好好發揚台灣文化，讓每個台灣人都能了解台灣的歷史，從而對台灣產生認同感，這也是讓台灣團結很重要的方式。

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