防中滲透 立委擬提「反統戰法 」

2019-04-07

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國不斷加強對我統戰力道，統戰管道越來越多元，甚至已滲透到鄰、村、里長，嚴重侵蝕台灣民主根基。民進黨立委李俊俋表示，台灣是中國的主要侵略目標，不能再放任統戰行為，他將以美國的反侵略、反滲透法案做為基礎，提出一套「反統戰法」反制。

中國統戰無所不用其極

李俊俋說，中國目前的態度非常清楚，就是要無所不用其極地去做統戰，從先前採購台灣農產品、推廣泛藍執政縣市旅遊到這次接待高雄市長韓國瑜，統戰痕跡都十分明顯；加上這兩年內容農場、假消息氾濫，國內特定媒體又推波助瀾，確實對我國民主制度造成很大威脅。

李俊俋指出，世界各國都已認知中國的滲透是嚴重威脅，美國等國家更已提出相關法案，用以防範中國的商業與媒體侵略，台灣身為中國最主要的侵略目標，有必要制定與中國「反分裂國家法」完全相反的「反統戰法」，來因應無孔不入的統戰攻勢。

對於「反統戰法」的內容，李俊俋透露，還在研議階段，大致上會以美國的反滲透法為依歸，但排除現行法規已有規範的部分，例如謊報天災已有「災害防救法」可管，影響農產價格者也有「農產品市場交易法」能罰，所以法案會針對媒體、商業等比較新的統戰模式來設計。

至於要由哪個機關負責認定及裁罰？李俊俋說，最清楚統戰行為的單位當屬國安局，但國安局基於工作屬性，再加上陸委會與國家通訊傳播委員會已有各自規範的領域，所以「反統戰法」應會以「概念性」的方式去制定，不會由單一專責機關去認定。

李俊俋強調，研擬「反統戰法」的難處就在如何界定言論、人身自由與統戰行為，但既然世界各國都已經正視這個問題，台灣也不能置身事外，必須趕快處理。

世界主要國家反中共滲透對策

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/