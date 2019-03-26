國會爭奪戰》國民黨新秀爭鋒 喊世代交替

2019-03-26

〔記者林良昇、郭安家、賴筱桐／綜合報導〕二○二○年大選國民黨自評局勢大好，立委席位黨內競爭激烈，國民黨台北市兩位四連霸資深立委費鴻泰及賴士葆、新北市五連霸資深立委林德福受到挑戰，都被喊出「世代交替」口號；資深立委認為，世代交替是假議題，選舉是選賢與能，選的不是年齡而是選能力。

老將：選能力不是選年齡

國民黨二○二○立委選舉首波辦理初選提名的十六個選區（現任十五席加一席）已登記截止，共有六位現任立委選區有競爭者，其中雙北共計三位資深立委受到挑戰，包含台北市第七選區台北市議員王鴻薇挑戰費鴻泰；台北市第八選區台北市議員徐弘庭挑戰賴士葆；新北市第九選區前國民黨主席洪秀柱辦公室機要秘書李旨揚挑戰林德福。

王鴻薇對費鴻泰 徐弘庭戰賴士葆

在台北市第七選區（信義區、松山區十三個里），爭取提名的費鴻泰強調，選舉選的不是年齡，是選能力和人民對你的信任與平常的努力。「我競爭的對手是我自己，其他的人我都不予評論。」費也強調，他在積極爭取區域立委的提名，不回應所謂「資深立委轉不分區」的倡議。

王鴻薇則表示，她挑戰現任立委，是希望國民黨看到世代交替、新陳代謝。因此她主張資深立委未來是不是有機會可以轉到不分區立委，若國民黨對二○二○執政有信心，未來很多中央的部長、次長也需要大量有民代經驗的人擔任。

台北市第八選區（文山、中正）部分，賴士葆早就在選區掛起和韓國瑜的看板，近期也積極參與推動「將阿扁關回中監」連署，鞏固泛藍支持者。對於世代交替訴求，賴士葆曾表示，戰鬥力與年紀沒有關係，世代交替由選民決定。

挑戰賴士葆的徐弘庭表示，國民黨有很嚴重的世代問題，初選他不求勝、沒有想要取代誰；只求黨能夠肯定有專業的資深前輩，任不分區立委繼續帶領立法院，並且讓年輕人有機會在基層衝鋒陷陣。徐還說，如果他有幸通過國民黨內初選，但黨中央卻沒有將優秀的賴士葆列入不分區名單，他將會公開宣布放棄爭取提名，因文山、中正區絕對需要賴為大家繼續奉獻。

新北市第九選區（永和區、中和區秀安十七個里）部分，林德福昨不回應。將參加該區初選的李旨揚表示，國民黨面臨世代接棒的考驗，應該多給年輕人機會、栽培新血。

李旨揚說，國民黨的立委初選規則對年輕人並不友善，由於初選作業時間很短，他來不及宣傳、打知名度，黨部規定要繳交一一○萬元的作業費，沒有背景的年輕人根本無法承擔，他靠著媽媽的房屋貸款並提前解除銀行定存才籌措到，國民黨如果只是顧著權謀、倫理、輩分等問題，年輕人永遠出不來。

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