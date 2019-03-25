盼民進黨公正初選 本土社團挺會贏的人

2019-03-25

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕民進黨總統初選將是「蔡賴之爭」的局面，對於民進黨總統初選，本土社團昨開會凝聚共識，除決議支持會贏的總統候選人外，也要求民進黨中央辦理總統初選必須公平公正公開。

北社社長張葉森受訪表示，本土社團現階段不會表態支持特定候選人。但本土社團研判，最有可能代表國民黨參選總統的就是高雄市長韓國瑜，會中多數人仍認為前行政院長賴清德較有機會勝選。

與會討論的本土社團包括北社、台灣社、南社、客社、教師聯盟、公投盟、制憲基金會、客家女性發展協會、台灣母語教師協會、一邊一國行動聯盟、李登輝民主協會、台灣國家黨等。

本土社團的決議，分別針對民進黨及民進黨總統候選人提出訴求，包括要求民進黨中央辦理總統初選必須公平公正公開；初選民調採用「對比式民調」；政見發表會改為政策辯論會。

本土社團並對民進黨總統候選人提出多項訴求，包括堅持並確保台灣主權獨立、反對再「維持現狀」；積極推動司法改革，特赦陳水扁總統；支持會贏的總統候選人。

辜寬敏：賴出來很好

新台灣和平基金會董事長辜寬敏昨天出席第四屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，他受訪表示，賴清德出來參選很好，民主政治沒有所謂「協調」，兩人過去作風不同，「蔡賴配」一點意思也沒有，為什麼要「蔡賴配」？「蔡賴配」是蔡當總統，還是賴當總統呢？這問題怎麼解釋，所以沒有意思，「蔡賴配」就一定能當選嗎？

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