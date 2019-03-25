辣台派發酵 民間社團串聯挺小英

2019-03-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選將上演「蔡賴之爭」，由尋求連任的蔡英文總統與前行政院長賴清德競爭提名資格，目前進入協調階段。為挺小英連任，黨內英系上週串聯跨派系立委，大動作開記者會表態，黨內人士並與民間社團串聯，將以「辣台派」為主題，發起接機、挺英造勢活動，自民間發聲支持，凸顯蔡英文是較受到年輕族群、中間選民支持的候選人。

發起接機、造勢活動

蔡英文與賴清德登記民進黨二○二○年總統初選，四月十二日協調期截止前，若無法透過協調產生單一候選人，蔡、賴兩人將先進行政見會，再以民調決勝負。

初選民調將於四月十五、十六、十七日進行。由於這次初選民調的有效樣本需要三千份以上，民調結果預計十七日或十八日出爐，並在四月廿四日經中執會通過。

黨內人士指出，相較於賴清德，蔡英文是比較受到年輕族群及中間選民支持的對象，也只有蔡英文有能力爭取這些選民的支持，但這兩個族群經常是民調沒有辦法測出來的對象。

黨內人士指出，除了色彩濃厚的「挺英」黨公職表態支持蔡英文外，也有黨內挺英者與社團和具影響力的民間人士串聯，將先在網路上發起一系列挺蔡英文連任的活動。

這名人士指出，包括將在網路上號召支持者，廿八日到桃園機場接機，迎接出訪南太友邦回國的蔡總統，之後也將舉辦演唱會或晚會來造勢，希望在協調期間，凸顯蔡英文較受到年輕族群和中間選民接受的優勢。

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