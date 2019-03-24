「高雄澳門沒直飛」 韓國瑜又說錯了

2019-03-24

3家航空公司每週共32班次

〔記者葛祐豪／綜合報導〕繼前天指不丹人民傻傻的且弄錯不丹地理位置後，高雄市長韓國瑜昨天又說錯話了！他拜會澳門特首崔世安後，受訪時竟稱「澳門、高雄班機沒直接往來」。但事實上，高雄小港機場有三家航空公司直飛澳門，且每週多達卅二個航班。韓國瑜隔四小時後對此道歉，卻推給睡眠不足。

韓事後致歉「睡眠不足，請原諒」

韓國瑜前天下午在香港信和集團拜會行程說：「印象中，最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己是全世界最快樂。」遭各界抨擊韓瞧不起不丹人，並揶揄他是「『瑜』公移山」。

韓國瑜昨天上午會晤崔世安後，中午接受媒體聯訪時強調，自己和崔世安都是一九五七年次，聊得很愉快，崔世安伉儷很喜歡高雄，夫人也來過高雄。

韓國瑜接著卻說：「唯一遺憾的是，澳門與高雄班機沒直接往來（指直飛），非常可惜，希望將來澳門與高雄之間，可以開通一些飛機的航班。」

但查詢高雄小港機場網站，目前有澳門航空、長榮航空、台灣虎航三家公司，固定飛航高雄至澳門航線，每週航班多達卅二個，許多高雄人都搭過高雄直飛澳門的班機。

韓國瑜那句話，應是轉述崔世安夫婦，但就算崔說錯，韓國瑜當場沒糾正，甚至在聯訪時脫口而出，可見他根本不知道高雄直飛澳門已經很多年了，也凸顯他對高雄市政的不了解。

韓國瑜昨天下午承認講錯，表示回去做了一下功課，「我必須要加強，像前天睡眠不夠，說成阿爾卑斯山，其實是喜馬拉雅山旁邊三小國，不丹、錫金還有尼泊爾，這個我都記住了，但是我現在睡眠一天大概四個多小時，講得不清楚，請原諒！」

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