焦點評論》圖窮匕見了

2019-03-23

記者鄒景雯／特稿

高雄市長韓國瑜雖然是有名的「亂講話」，但是何必要口出「台獨比梅毒還可怕」的激越之詞，最近引起了不少敏感人士的詫異，如今逐漸圖窮匕見，不要懷疑，這是韓市長獲准前進中國的入場券，猶如對著北京大喊「芝麻開門」，如今鋪在眾人面前的紅地毯，也就是他邁向二○二○的開始。

之所以定位他總是「亂講話」，事實依據早已罄竹難書，昨天在中國香港特區，他又新增一例，把喜馬拉雅山旁的不丹，搬到阿爾卑斯山去，還說不丹人「傻傻的」，所以快樂，用以「自賤」台灣在二○一九聯合國幸福指數上升到二十五名，可供類比，事實上，不丹多年前早就已經掉到近百名之列。短短一段話，沒一句是正確的，這不是亂講是什麼？如果把亂講，稱為「接地氣」，這又是把台灣人當成什麼？

如此腦袋空空的人，意識形態卻是明確的，把台獨比做梅毒，如果做個對仗，豈不是「共匪比爹娘還可親」？這個大帽子戴不戴得上韓國瑜的光頭，根本不必外人與說，當他踏上了一國兩制業已搖搖欲墜的土地，弓著背、恭謹拜見香港特首，甚至一腳走進中聯辦，與那群「共匪」狀似親娘舅般的自在熱絡時，答案似乎揭曉得真徹底！

這也不得不讓人想起韓國瑜在三山造勢時，高唱的「無聲無息，鑽向敵人的心臟」，當時大家只是皺眉：政黨競爭幹嘛搞成敵我鬥爭？如今看來，這是小看了紅軍的夜襲佈陣，未來可能鑽向的，不只綠軍，更包括藍軍的心臟。因為，韓國瑜是北京點名的二○二○人選。

國共從蔣毛交手至今，國民黨從沒贏過，一路就栽在「策反」，也就是「傻傻的」藍軍幫著紅軍開路；當年如此，後來好像也沒兩樣。去年十一月，是誰幫韓國瑜選上的？現在，又是誰在打韓國瑜牌，推著他成為國民黨的總統提名人？

看著好了，韓國瑜會是國民黨提名前，成功赴中訪問的唯一一人，吳敦義早就別想了，朱立倫也別想了，王金平更是別想了，習近平是不會給這些「傻傻的」藍軍開綠燈的。菁英階層尚且如此昏庸，國民黨的支持者又有幾人能洞悉這個趨勢？從韓國瑜至今維持高民調看來，這問題可不是開玩笑的。

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