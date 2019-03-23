韓國瑜進中聯辦 香港議員聯合聲明：背書一國兩制

2019-03-23

〔記者彭琬馨、鍾麗華／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨會中聯辦主任王志民，台港輿論譁然。香港立法會議員朱凱迪、區諾軒、梁耀忠與香港眾志更發表聯合聲明，砲轟韓國瑜先訪問香港特首、再與中聯辦人員見面的方式「安排並不恰當」，是向香港市民傳遞錯誤訊息。看在香港人眼裡，正是為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐。

黃之鋒：韓國瑜斷送自由權利

香港眾志秘書長黃之鋒也發出公開信砲轟韓國瑜。黃之鋒批評，韓國瑜將高雄比喻為「吃過毒蘋果的白雪公主」，但市長可知迎來的白馬王子，會帶來斷送自由權利的「死亡之吻」？

黃之鋒強調，「一國兩制變質始於經濟統戰」，呼籲台灣人民「當經濟和生活上依賴中國，政治及意識形態上將更難擺脫紅色權力」。

朱凱迪、區諾軒、梁耀忠三位香港議員發表聯合聲明，指韓國瑜雖稱訪港行程只為推銷高雄產品，但高雄與香港的貿易肯定是香港特區政府的自治範圍，與中聯辦沒有關係，韓國瑜接連與中聯辦人員會面，明顯與韓說的經貿目標不符。

聲明指出，香港的一國兩制近年變形走樣，關鍵就是北京透過中聯辦高度控制香港內政，成了特區政府背後的「太上皇」。一九九七主權移交後，外賓到訪香港，本於對香港制度的尊重，沒聽聞先見特首，再見中聯辦主任的。韓這次打破成規，明顯是北京精心安排，看在香港人眼裡，正是為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐。

吳介民：韓認共產黨是他的老闆

中研院社會所副研究員吳介民在臉書指出，「韓國瑜進了中聯辦，這個動作大家要謹記。韓國瑜很了得，很敢。」中聯辦是香港太上政府，中聯辦位在港島西環，所謂「西環治港」，早已是香港人的常識。「進中聯辦是什麼概念？就是直接在認可『一國兩制』，認共產黨是他老闆，貨出去，中國買單，他人也豁出去了。」

林飛帆：對韓我們不可不慎

太陽花學運領袖林飛帆則在臉書說，昨天最駭人的新聞，或許不（只）是歐陽娜娜的「被中國人」，而是韓國瑜訪問香港，踏入中聯辦的新聞。「此刻台灣的直轄市長，國民黨潛在的總統候選人人選韓國瑜走入中聯辦，我們不可不慎。」

董立文：北京統戰企圖明顯

台灣智庫諮詢委員董立文受訪表示，韓與王志民會面，是非常特殊的安排，過去馬英九與郝龍斌任台北市長時訪港也沒有見中聯辦主任。不過，這代表中聯辦已涉入韓的訪問行程，北京要加強對台「一國兩制」統戰，韓、王兩人會面，凸顯中方統戰的企圖明顯。

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