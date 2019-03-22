蔡：2020蔡英文一定要勝選

2019-03-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德競爭民進黨總統初選提名。對於「蔡賴配」可能性，蔡英文昨表示，初選後會有什麼樣的發展，一切都言之過早。被問到若初選落敗，是否會支持對手賴清德？蔡則說，此時此刻她就是要拚到底，二○二○蔡英文一定要勝選。

是否蔡賴配 「一切都言之過早」

蔡英文昨赴中央黨部完成總統初選登記後接受媒體提問。對於高雄市長韓國瑜認為，「蔡賴相爭」只是演戲，最後仍可能「蔡賴配」，蔡英文反酸，韓市長應該多花一點時間在市政上，「尤其是趕快把辦公室還給他的海洋局」，至於初選後會有什麼發展，一切都言之過早。

媒體詢問，賴清德十八日登記，她事前是否知情？蔡英文表示，在立委補選後的週日（十七日），總統府秘書長陳菊有提到這個可能性，當天也告訴她這件事會發生。

是否感到被賴「突襲」？蔡英文說，賴清德是她任命最久的行政院長，「相信感到意外的不只我一個人」。在立委補選結束後，全黨上下準備要迎接下一個挑戰時，發生這件事確實與很多支持者及黨員期待有些落差，不過沒關係，做總統的就是要接受挑戰，必須要去處理很多問題。

對於賴清德在總統出訪期間暫停公開行程，蔡英文也回應，很感謝他有這樣想法，但事實上不太有需要。總統初選的時間不長，賴清德應該向社會說明他參選的理念。總統每一天的任務就是處理國家政務，處理政務的同時也要面對初選的挑戰，「這是一個負重的賽跑。」

至於協調期是否需要調整？蔡英文表示，協調機制與時程都由黨中央決定。

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