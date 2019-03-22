賴清德：「台」灣前途由人民自己做「主」

2019-03-22

〔記者楊淳卉、謝君臨／台北報導〕登記參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德昨天沒有公開行程，他昨晚於臉書發文，對於外界議論他是個務實台獨工作者提出說明。賴清德說，「台」灣前途由人民自己做「主」。「台獨」是台灣已獨立的簡稱，不必用一句話，兩個字就可以說清楚了，就是「台主」，「台」灣自己當家作「主」，捍衛「台」灣民「主」的意思。

務實台獨工作者 反應在三個方向

賴清德指出，他是個務實台獨工作者，他的務實反應在三個方向。首先，台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。其次，台灣前途由兩千三百萬人民決定，任何人都不能干預，哪怕是總統。第三，台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

賴清德表示，國家的前途由台灣人民自己決定，「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變，相信也是多數台灣人民的共識。

立委補選勝出的民進黨立委余天昨在宣誓就職典禮受訪表示，他真的很希望可以「蔡賴配」。余天並於現場溫情喊話，呼籲「清德，讓天哥說一次，兩個人好好協調一下」。

賴清德友人昨受訪則表示，賴的個性不太可能接受協調。至於「蔡賴配」，賴也曾表達，他一開始就沒有這個想法，即使初選結果未勝出，以後要有這個想法的機率也不高；若賴在初選落敗，會全力幫助支持蔡英文拚總統連任。

賴清德前天宣布在蔡總統出訪友邦期間，暫停公開活動。該友人表示，在蔡總統出訪期間，賴將私下拜會各界友人。

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