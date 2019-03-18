綠議員酸票房毒藥 柯反嗆去問卓榮泰

2019-03-18

〔記者沈佩瑤／綜合報導〕台南市第二選區立委補選，獲柯Ｐ錄影輔選的「最強村姑」陳筱諭慘敗收場，民進黨台北市議員簡舒培近日在臉書諷柯輔選陳思宇到陳筱諭，結果都證明柯已成「票房毒藥」，二○二○參選恐怕只是夢一場。對此，柯文哲昨稱候選人個人因素還是占五成，柯還回嗆簡，指如果去問民進黨主席卓榮泰，他一定會說「你不要再講了」。

柯文哲十六日起訪美九天，他在台灣時間十七日上午十時許抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處長徐儷文親自接機。柯在機場受訪時被問到怎麼看簡舒培臉書內容，他對此不願多作回應，僅說如果去問卓榮泰，他一定會說「你不要再講了」。至於自己的人氣始終無法轉嫁，柯文哲說，在每一場選舉當中，有政黨、外部的幫忙，不過，候選人自己還是占五成以上。

此外，根據週刊報導，柯文哲選前其實非常想幫助民進黨新北市立委補選候選人余天，也透過管道向民進黨中央表達輔選的意願，但是民進黨卻讓他熱臉貼冷屁股，再加上柯文哲接下來出訪美國，有不少行程「被消失」，柯更加無法感受善意。柯文哲避答反問「你聽誰講的」、「哪一個週刊」，最後也僅回以「自己到美國就講美國的事情，回台灣再處理台灣的問題」。

柯文哲於美東時間十七日正式展開訪美行程，上午八點首先和美國著名中國研究專家、紐約哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行約一小時的早餐會。會後黎安友單獨受訪，他認為目前美方對柯會有興趣，也不擔心他的個性與表現，黎直言，就現況而言，他不認為柯所提的「兩岸一家親」會是兩岸的趨勢。

黎安友也認為，華盛頓對於柯文哲未來做什麼是感到好奇的、會有興趣，「我假設華盛頓或許會覺得柯文哲成為總統候選人是ＯＫ的。」

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