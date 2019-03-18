立委補選攻城失利 朱：別想靠民眾討厭民進黨獲勝

2019-03-18

〔記者周彥妤、林良昇／台北報導〕新北三重、彰化縣、台南市與金門縣立委補選，國民黨盼揮出全壘打，但最後僅守住彰化一席。表態參選二○二○總統的國民黨前新北市長朱立倫昨天說，黨內須體認不能單靠民眾「討厭民進黨」獲勝選，更數次喊話黨內別再陷入立委及總統初選紛擾，造成民眾反感，應把推出最強候選人的過程「當成歡歡喜喜」，忌諱相互攻擊。

國民黨陷入總統初選紛擾須檢討

談到為輔選三重去了七次，外界認為輔選有功，未來在黨內初選是不是「更靠近總統」？朱立倫說，不管是三位直轄市長、馬總統、吳主席或王院長，大家都很努力，或許還需要更努力，其次就是這段時間黨內初選的紛擾，會讓民眾對國民黨失去部分信心，需要檢討。

朱立倫昨上午出席中職卅週年特展，受訪談到立委補選結果時說，「我們一直知道非常辛苦」，雖無法叩關成功，但在深綠選區，黨籍兩位候選人已盡最大努力，可以打到這樣的差距。

朱立倫也說，國民黨應深刻體會，要獲民心就要成為民眾支持的政黨，「不能叫不討厭的政黨」，不能單靠「討厭民進黨」勝選，而是要「大家支持國民黨」，一定要團結一心，別因黨內初選的紛擾造成民眾反感，把推出最好、最強候選人的過程「當成歡歡喜喜」，不管是立委或總統初選都是如此，千萬別在過程中相互攻擊或一味陷入黨內初選泥淖，「團結則存，分裂則亡！」

對於選前外界看好藍營，但結果不如預期，朱說，當然不能過分樂觀，去年九合一大選後，很多人覺得國民黨一定能贏，但民進黨打出的「主權牌」、「恐嚇牌」或「反中牌」，都有凝聚綠營的效果，藍營在動員上還需要反省。

至於國民黨在新北經營八年，在三重組織動員仍輸綠營？朱立倫說，鄭世維在三重打到差五％，比起過去進步很多，但我們還是有努力空間。

選後外界對「韓流」效應解讀不一，有人認為退燒、有人認為發揮一定效果，朱立倫說，每位助選的人都有一定功效和成果，但最重要的還是國民黨要獲得更多民眾的認同。

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