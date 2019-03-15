200萬噸文旦丟水庫?／向假消息宣戰 農委會要求中天更正

2019-03-15

〔記者簡惠茹、劉力仁、蕭宇涵、蘇芳禾／綜合報導〕近日中天電視台大政治大爆卦報導麻豆農友指出，去年「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，後改口「兩百萬斤文旦丟進曾文溪」，引發爭議。農委會農糧署昨已去文，要求中天電視做出更正，否則不排除提告。中天電視台昨表示，尚未收到農糧署來函，一切依法處理。

不僅文旦柚假新聞事件，去年也陸續發生過香蕉、鳳梨盛產傾倒等假消息，一再傷害台灣農業。農委會主委陳吉仲昨宣示，要向假消息宣戰。「商人如果以不實訊息為由，用低價收購農產品，最後受害的是農民。」

農委會今年要公開招標「農業訊息因應對策計畫採購案」，補強人力在第一時間查核事實、及時澄清假消息，讓社會大眾更了解農業現況事實，以免傷害農產市場正常運作。

台南立委補選候選人謝龍介本月八日代表文旦農民和通路商簽約，當時中天電視大政治大爆卦採訪報導，果農郭新聰和陳姓農民受訪，抱怨去年八二三水災及文旦盛產導致價格受影響，陳農驚爆指出有「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，還說「天然災害補助都沒領到」；陳農與謝龍介後來又更正為「兩百萬斤被倒」。

農糧署昨指出，中天報導「農友陳大哥種植文旦柚兩百萬斤丟到曾文溪」及「受到去年八二三水災影響的文旦補助都沒下來」，並非事實。

農糧署強調，天然災害救助金早在去年十月二日就已撥付，且經洽陳姓農友確認有收到，他去年栽培的文旦和白柚，並無丟入水庫或曾文溪情形；農委會已於三月十三日依法函請中天電視台在二十天內更正，否則將採取法律行動。

民進黨立委葉宜津痛批，「文旦倒入水庫超過兩百萬噸」早就被證實是假新聞，但仍未下架，NCC應依據「衛星廣播電視法」規範，只要違反事實查證原則，損害公共利益，開罰廿萬至兩百萬元。

中天6報導太誇張 NCC要求說明

據了解，最近民眾向NCC申訴中天新聞誇大、不實、造神高達六件，包括「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「文旦倒入水庫」、「熊貓跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等，NCC已要求中天電視台說明，將列為未來換照參考。

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