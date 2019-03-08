2019-03-08

記者邱燕玲／特稿

王金平昨天正式宣布參選，破題就說「宣布參選二○二○年中華民國總統」，但通篇未提及國民黨初選，引發外界對其未來是否「參選到底」的揣測與聯想。不論王金平能否在國民黨初選中順利出線，或是否可能參選到底，最大障礙仍在其一手造就出來的韓國瑜身上，對於造神不遺餘力的韓粉韓流來說，「以韓制國（國民黨）」將是這齣「太陽后羿」驚世劇作的最後一幕。

從政超過四十年，王金平的政壇實力有目共睹，在立法院的歷練使其成為一個穩重成熟的領導人，尤其能在「九月政爭」的驚濤駭浪中度過各種關卡，其面對危機的臨危不亂與應對方式，足為政治人物表率；王金平新書「橋」中談及面對政治等危機的處理，可看出其「心靜」、「心定」的境界，與其說這是一本政治的書，不如說是一本哲學的書來得更貼切。

九合一選舉在眾人不看好國民黨高雄市長選情的情況下，唯王金平力挺韓國瑜，出錢又出力，造就了韓流風潮，卻沒想到此風燒回自己、燒遍整個國民黨，太陽們必須屈服在韓流歪風下，有苦難言。王金平雖未要求韓國瑜回報造就之恩，但韓至今仍在享受有如皇帝般的萬人擁戴，看在其他人眼裡，點滴在心頭。對韓而言，人生高峰至此，太陽們就讓他們再多痛苦一段時間吧。

因此，儘管國民黨展開黨內初選機制，但所有人心裡都有數，一旦韓國瑜要來攪亂一池春水，初選機制隨時可被丟進垃圾桶；即使取得國民黨初選門票，也未必能順利入場參戰，這正是王金平及其他太陽們的最大挑戰。

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