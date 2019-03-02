二階段徵召？朱立倫：我們制度沒有這項目

2019-03-02

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨雖已確定總統初選方案，但仍未排除二階段初選或可能改徵召最強人選，引發黨內議論。已表態參選總統的前新北市長朱立倫昨表示，「我們制度是沒有二階段初選，如果我們夠強，我相信所有的藍軍、所有的國民黨支持者一定會全力支持。」

不排除徵召 「給有意參選者最大激勵」

至於黨內仍不排除徵召高雄市長韓國瑜參加二○二○總統大選的聲音，朱立倫表示，他一直認為韓市長是國民黨最重要的資產，也把韓當很好的朋友、很好的指標，「我一方面幫韓市長加油，一方面也給自己最大的激勵。」

朱立倫昨到三重幫國民黨立委補選候選人鄭世維掃街拜票，街上民眾不斷高喊「總統好」。對於前台北縣長周錫瑋先前提出黨內「兩階段初選」的作法，朱指出，「這是要給我和所有有意參選的候選人最大的激勵。但我們制度是沒有二階段初選，如果我們夠強，我相信所有的藍軍、所有的國民黨支持者一定會全力支持。」

此外，面對前立法院長王金平將正式宣布參選總統，朱立倫說，王院長是他很尊重的長輩、前輩，也是國民黨的大老，這次有意參選，他表達最高的敬意。「有人問我能祝福王院長嗎？我認為當然可以，這次黨內初選要用祝福心情，最重要的是提名以後全黨要團結一致。」

此外，朱立倫日前提出若當選總統、願重啟核四等論述，引發民進黨前主席林義雄質疑，任何主張核四廠要重建的候選人，不是無能就是沒有心。朱立倫昨再次回應說，林前主席不要看到重啟核四這四個字就跳起來，如果照去年公投結果，是不是大家都不愛台灣？應該不要用意識形態、政黨之別，共同用理性態度面對能源問題。

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