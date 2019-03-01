焦點評論》總統參選人的事

2019-03-01

記者鄒景雯／特稿

一個從平壤，耗費了三天時間，不辭勞苦搭乘列車，長征四五○○公里，穿越中國抵達河內；一個自華府，以七十二歲的年齡，飛越半個地球，專程前赴「川金二會」，但是川普依舊讓全球不少觀察家跌破了眼鏡，早就備妥的「河內宣言」並沒有簽署，金正恩並未能如願取得解除對北韓的全面制裁。

在這場會面之前，不少北韓專家提出警告，他們認為金小胖的非核承諾並不可靠，美國不應該急於求成，為了一紙無效的和平協議，輕率做出讓步。結果證明，大家把有著連任需要的川普給看扁了，這位老先生根本沒有把時間的壓力與做秀的效果，自己攬在身上，就一句「現在不是簽字的適當時機」，午餐會也甭吃了，就打道回華府。

川普不惜讓「川金二會」破局，做出了示範，那就是可能在三月中旬於佛州海湖莊園再度舉行的「川習會」，美中會不會達成協議，尚在未定之天，如果習近平不同意就中國的結構改革以及懲罰性機制在內的保證做出更大承諾，即一旦中國違反協議，就立即對二○○○億美元中國商品開徵二十五％關稅等等，屆時川普恐怕「送客」的機率不低。

事實上，華府早就擺出了長期抗戰的姿態，美國貿易代表萊席爾近日在國會聽證時已明確指出，加徵關稅這個威脅，在可預見的未來會持續存在，以確保中國不會陽奉陰違，否則雙方不可能有協議產生。這時，習近平勢必要考慮，美國這趟他是去是不去？而去與不去，都很艱難，如果不把川普搞定，他的龍椅如何坐得穩當？

自一九九六年台灣實施民選以來，台美的總統大選經常有連動效應，看到國際風勢這樣吹，一個準備在二○二○年十一月選舉的美國總統是這樣出招，提早幾個月先一步要大選的台灣各政黨總統角逐者，當然要在美中博弈的大架構中，打最有利於台灣發展的順手牌，現在檯面上的幾位各是怎麼看待台灣的機會與挑戰的？全國選民必須檢視他們的視野與見識，但是截至目前為止，還沒有聽到有哪一位頭人引領這個國家一起思考。

這次參選大爆炸，迫於黨內初選這關要過，各色人等最近都在拚跑攤，有人甚至手長腳長，跨境到美西、以色列、東南亞去取經，未來陸續會有更多人加入；在片面、瑣細、破碎的露出中，似乎千篇一律，只有聲量大小的角力，沒有內涵深淺的區別，甚至還有競逐低俗的一致。歷來，小國寡民要開創自己的道路，領航的方向最是關鍵，還望眾家選將只是暫時隱藏實力，不是有意識的綜藝化，帶來無意間的智障化。這樣說，真是語重心長。

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