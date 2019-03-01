連任兩個月來頻頻出訪 議員酸：別人瘋媽祖 柯P瘋總統

2019-03-01

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲雖未鬆口參選二○二○總統，但連任至今不過六十餘個工作天，柯卻是出訪行程大爆發，不但頻到外縣市參香、見粉絲，台中花博、台灣燈會逛好逛滿，四月也預計參加大甲媽祖遶境，出國訪問除了快閃以色列，本月還將訪美九天，私下更接連拜會前總統李登輝、陳水扁，讓藍綠北市議員齊聲痛批柯根本無心市政，一直在請假，狠酸「別人瘋大甲媽祖，柯瘋總統！」

藍綠議員齊轟：根本無心市政

柯文哲去年十一月廿五日凌晨確定連任，當天下午就「嗡嗡嗡」上工，今年一月幾乎神隱，沒有公開行程，傳因都在開會，但至二二八連假前，短短約六十四個工作天，柯先是在去年十二月出席兩場粉絲聚會，農曆年後除私下拜會前總統李登輝，更到中壢、苗栗和台中參香，還遠征台中出席約四百人的慶功宴，跟台中市長盧秀燕逛花博；剛剛快閃出訪以色列四天返國，又緊接著騎上單車，再度挑戰北高「一日雙城」。

無視議會將在四月九日開議

今天是三月的第一天，柯將拜會陳水扁，晚上則和屏東縣長潘孟安共賞台灣燈會，三月十六至廿四日將赴美東訪問九天，月底預計要到苗栗縣市政交流；四月規劃參與大甲媽祖遶境，無視台北市議會將在四月九日開議。

對柯文哲近期如此綿密的外地行程，台北市議員王世堅批評，柯文哲這麼多外縣市行程，看起來是請假、放假時去，但這樣，平日上班還會專心嗎？還是假借上班時間，窩在市長室精心擘劃並在放假時執行？還要跟市民討拍說多認真七點出門上班；別人瘋大甲媽祖，柯瘋總統！市政方面，他只記得柯連任迄今搞了歌舞昇平的台北燈節，再來就是為遠雄喬大巨蛋。

公文屢見副市長代為決行

北市議員游淑慧指出，近日在議會收到市府相關公文，發現柯文哲一直請假，都由副市長代為決行；她笑說，要把相關公文收集起來。她提醒，市長有沒有用心於市政？市民很清楚。市府工務局長已懸缺超過兩個月，小內閣還找不齊，是不是告訴大家二○二○愛你愛你、二○一九不愛你。

柯文哲連任後不停趴趴走

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/