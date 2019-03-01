紀念228 柯文哲再騎「一日雙城」

2019-03-01

〔記者沈佩瑤、洪美秀、林宜樟、王涵平、邱灝唐、葛祐豪、李欣芳／綜合報導〕昨天是二二八事件七十二週年，為延續「一日雙塔」精神，台北市長柯文哲昨選擇再次挑戰北高「一日雙城」自行車活動。柯文哲說，希望透過這種汗水跟努力，表揚台灣人奮發向上的精神，以勇敢的態度面向所有困難，「我想這會是一種新的紀念二二八方式」。

台北市體育局昨舉辦「二○一九一日北高自由車活動」，前天傍晚才從以色列返國的柯文哲也騎上單車響應，交通局長陳學台、體育局長李再立、國民黨市議員鍾小平、無黨籍市議員陳建銘也加入行列。

中途搭車北返參加中樞紀念儀式

柯文哲約十點半抵新竹市南寮的代天府，他說，「台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，迎向充滿希望或正面的力量。」隨後搭車北返參加中樞紀念二二八儀式。

柯文哲與蔡英文總統步入二二八和平公園儀式會場時，媒體喊話追問柯「要不要選總統？」柯始終沒回答，蔡總統則笑著轉頭對他說：「怎麼都是你的問題？」

受難者家屬發起「不支持柯運動」

不過，在場的二二八受難者家屬徐世雄宣稱，將發動「不支持柯文哲運動」，柯若參選總統他不會支持，因為柯「不適合當台灣的領導人」。他說，未必所有二二八受難者家屬都會替台灣人著想，柯文哲只是一個投機份子，「利用我們的痛苦來達到他的目的」，二二八家屬絕對不會支持柯文哲，因為柯討好中國、偏離台灣價值。

昨天參加「一日雙城」活動時，媒體也追問柯「是否還在考慮要不要選總統？」、「是不是在九月宣布？」柯文哲都未作答。

至於也被視為問鼎二○二○熱門人選的高雄市長韓國瑜，柯文哲則直言，韓國瑜就算要選，最後也一定是被拱出來，現階段韓很難在當選兩個月後，就自己跑出來說要選，所以「wait and see」，看看兩、三個月後民調的變化。

柯文哲傍晚則搭高鐵抵達嘉義站，再搭乘接駁車到台南市與車隊會合，繼續騎往高雄，以騎頭尾兩段的方式，完成「一日雙城」的目標。

柯昨晚入住高雄蓮潭會館，今天下午兩點將拜會前總統陳水扁，晚間將和屏東縣長潘孟安一起逛台灣燈會，住宿東港東隆宮，明天則參訪當地產業界。

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