紀念228 柯文哲再騎「一日雙城」

2019-03-01

〔記者沈佩瑤、洪美秀、林宜樟、王涵平、邱灝唐、葛祐豪、李欣芳／綜合報導〕昨天是二二八事件七十二週年，為延續「一日雙塔」精神，台北市長柯文哲昨選擇再次挑戰北高「一日雙城」自行車活動。柯文哲說，希望透過這種汗水跟努力，表揚台灣人奮發向上的精神，以勇敢的態度面向所有困難，「我想這會是一種新的紀念二二八方式」。

台北市體育局昨舉辦「二○一九一日北高自由車活動」，前天傍晚才從以色列返國的柯文哲也騎上單車響應，交通局長陳學台、體育局長李再立、國民黨市議員鍾小平、無黨籍市議員陳建銘也加入行列。

中途搭車北返參加中樞紀念儀式

柯文哲約十點半抵新竹市南寮的代天府，他說，「台灣應該要告別過去那種悲傷的氣氛，迎向充滿希望或正面的力量。」隨後搭車北返參加中樞紀念二二八儀式。

柯文哲與蔡英文總統步入二二八和平公園儀式會場時，媒體喊話追問柯「要不要選總統？」柯始終沒回答，蔡總統則笑著轉頭對他說：「怎麼都是你的問題？」

受難者家屬發起「不支持柯運動」

不過，在場的二二八受難者家屬徐世雄宣稱，將發動「不支持柯文哲運動」，柯若參選總統他不會支持，因為柯「不適合當台灣的領導人」。他說，未必所有二二八受難者家屬都會替台灣人著想，柯文哲只是一個投機份子，「利用我們的痛苦來達到他的目的」，二二八家屬絕對不會支持柯文哲，因為柯討好中國、偏離台灣價值。

昨天參加「一日雙城」活動時，媒體也追問柯「是否還在考慮要不要選總統？」、「是不是在九月宣布？」柯文哲都未作答。

至於也被視為問鼎二○二○熱門人選的高雄市長韓國瑜，柯文哲則直言，韓國瑜就算要選，最後也一定是被拱出來，現階段韓很難在當選兩個月後，就自己跑出來說要選，所以「wait and see」，看看兩、三個月後民調的變化。

柯文哲傍晚則搭高鐵抵達嘉義站，再搭乘接駁車到台南市與車隊會合，繼續騎往高雄，以騎頭尾兩段的方式，完成「一日雙城」的目標。

柯昨晚入住高雄蓮潭會館，今天下午兩點將拜會前總統陳水扁，晚間將和屏東縣長潘孟安一起逛台灣燈會，住宿東港東隆宮，明天則參訪當地產業界。

  • 台北市長柯文哲昨天參加一日北高自由車活動，在十點半左右抵新竹市南寮的代天府，並上香祈福，受到柯粉歡迎。（記者洪美秀攝）

    台北市長柯文哲昨天參加一日北高自由車活動，在十點半左右抵新竹市南寮的代天府，並上香祈福，受到柯粉歡迎。（記者洪美秀攝）

  • 二二八受難者家屬徐世雄昨宣布將發起不支持台北市長柯文哲的運動。（記者李欣芳攝）

    二二八受難者家屬徐世雄昨宣布將發起不支持台北市長柯文哲的運動。（記者李欣芳攝）

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