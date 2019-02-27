地方狂減煤 工研院長︰火電全關 天空仍灰

2019-02-27

〔記者林菁樺、洪友芳／綜合報導〕對高雄、台中等地方政府嚴加限制燃煤電廠，台電董事長楊偉甫昨強調，就算將電廠關掉，也難解決空污問題；工研院長劉文雄也說，台灣空污有三分之一來自境外、三分之一來自移動污染源，即使火力電廠全關，天空仍灰。

楊偉甫說，台灣不缺電，但電網發生事故跳脫，「停電容易被誤會為缺電」，未來搭配智慧電網、引進能源管理系統，可從管理端有效解決。

劉文雄引述環保署資料表示，台灣空污各有三分之一來自境外、移動污染源及工廠，火力電廠屬於工廠一環，過去這幾年，大眾特別注重這塊，但事實上，電廠的空污問題，已經做了很多改善，「即使所有火力電廠都關起來，天空還是會灰灰的」。

楊偉甫補充，電廠排放所產生的空污，會根據季節不同變化，比例約四．四％至九．九％；空污要考慮綜合因素，但企業憂心缺電是不會管背後有什麼因素，台電要負起責任，並要在既有電力系統中，面對減煤的限制與供電穩定挑戰。

另，因應台灣電力領域人才欠缺，工研院昨攜手電力、電網及再生能源等相關產學研界，開設成立「電網學校」，提供培訓資源，預計四月在北中南開課，規劃一年培育上千名電力人才，投入電力就業市場，加速台灣達成能源轉型的目標。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/