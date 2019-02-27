昨是今非 國民兩黨議員傻眼

2019-02-27

〔記者何玉華、賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕前新北市長朱立倫說，「若當選總統，基於國安考量，當能源不足的時候，願重啟核四」，新北市議會民進黨團總召何博文痛批朱立倫「昨是今非」，背叛新北市民的信任，對照朱昔日在新北市長任內再三強調「沒有核安就沒有核電」拒絕核四，態度丕變令人驚訝；時代力量新北黨部副執行長陳志明痛斥朱是「政客」，為了選票，什麼都能拋棄。

何博文嘲諷地說，朱立倫的「重啟核四說」，讓市民還沒玩「還願」電玩遊戲就不寒而慄。朱曾說︰「只要我在任的一天，市府、市民沒有同意，核四就不要想運轉。」怎料朱剛卸任不久，就想棄新北市民於不顧，沒經過市府、市民的同意，就說出不負責的言論，造成市民恐懼，應該道歉。

何博文呼籲新北市長侯友宜，不要只會說核安很重要，卻不敢反對老長官的失言，侯友宜曾說「重啟核四」要先解決核廢料的問題，希望侯「不要遇到老長官就轉彎」。

周勝考︰核四已停建 堅決反對重啟

新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，新北市民不是二等公民，他堅決反對重啟核四，核四早已停建，燃料棒也送回美國，重啟要花多少納稅錢？

陳志明表示，朱立倫曾說︰「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」就在國民黨總統初選暗潮洶湧之際，朱立倫去了一趟美國尋求資源後，回國後立場丕變，再次驗證政客為了選舉資源和選票，什麼都能拋棄。

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