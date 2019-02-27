核廢有解 環團批朱信口開河

2019-02-27

〔記者劉力仁、林菁樺／台北報導〕欲參選總統的前新北市長朱立倫提出重啟核四論，環團昨質疑，朱曾任新北市長，很清楚核廢料很難處理，竟為了選舉信口開河，真是「沒換位子先換腦袋」；環團多認為，目前綠電逐步成長，缺電逐步改善，沒有重啟核四的必要。台電董事長楊偉甫表示，核廢料去哪，建議要有大平台、開放社會共同討論。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，近幾年光電發展有顯著進展，尖峰時段缺電問題可獲解決，他和全國廢核行動平台發言人崔愫欣都認為，缺電問題逐漸改善，不解為何朱自找麻煩，提出重啟核四？難道為了選總統，就可輕易改變立場？

環保聯盟指出，朱立倫擔任八年新北市長，歷經中央政黨輪替，都立場堅定反核，為了選總統，竟然信口開河，夸言可以解決核廢料的問題，真是「沒換位子先換腦袋」。

環保聯盟前會長施信民說，發展綠能才是正途，重啟核四，又要面對當年封存時面臨的問題，尤其核廢料處理問題，是世界各國共同面臨的問題，迄今根本沒有妥善的解決方式，朱立倫說他有辦法處理，是隨口講講。反核團體正積極推動「終止核四計畫」的全國性公投，讓民眾永遠擺脫核四夢魘。

台電促設大平台 討論核廢問題

對於核廢料問題，台電董事長楊偉甫昨重申，台電無法處理核廢料去處，台電主要工作是進行地質調查探勘，後續再交給能源管理機關處理，但過去光在第一階段處理，就碰上公投過不了關。

楊偉甫說，過去面臨核廢料處理，大家很少坐下來談，但面對電力供應時，又將核能與核廢料切開來處理，其實這需要各界集思廣益，不該淪為不同立場的口水爭論，建議設立大平台去面對、處理。

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