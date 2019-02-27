經長4點反問朱 核廢不解核四難解

2019-02-27

〔記者黃佩君／台北報導〕前新北市長朱立倫表示，若當選總統願意重啟核四。經濟部長沈榮津昨強調，核四要解決的問題很多，除了核廢料去處要有具體方案得先解決外，還包括原廠團隊已解散、設備是二十年前設計，工廠有些已破產跟停產；就算可找到原廠，願不願意評估重啟；就算願意評估，也要耗費時間，工期及費用不一定能被國人接受。

核一廠今年除役在即，卻因新北乾貯水保卡關，年底將面臨燃料棒無法退出爐心問題，朱立倫接受專訪卻「跳級」到核四；朱質疑，目前民進黨政府沒有認真面對核廢的問題，核廢問題「新北市當然無法同意」，「中央政府必須很確定這是暫存的。」

沈榮津再度解釋，要談重啟核四，牽涉到一些問題要先解決，一是核四原廠團隊已解散，設備又是二十年前設計的，製造的工廠有的已破產、停產；二是原廠願不願意承擔繼續完成細件的工作、完成測試、最後測試驗證、保固等，還要花時間去評估；三是就算願意評估重啟，之後的工期及費用能不能被國會、國人接受。

沈榮津強調，最重要的，還是要回到核廢料處理這個老問題；朱必須針對這些難解問題，詳細說明讓外界知道。

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