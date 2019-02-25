捷運電扶梯跌倒不治》7旬嬤被訴「撞死」8旬翁無罪

2019-02-25

〔記者楊國文／台北報導〕七十八歲蔡姓婦人，被控搭乘台北捷運手扶梯時，突然重心不穩跌倒，導致後方的八十四歲謝姓老翁「遭碰撞」倒地，頭撞擊階梯死亡，檢方依過失致死罪起訴，一審認定蔡婦並未碰撞謝翁，而是蔡婦跌倒後先撞到後方的兒子，謝翁伸手扶他，兩人卻都倒地，謝翁因此跌倒，致頭部重創不治，判蔡婦無罪。檢方不服上訴，高等法院仍認定蔡婦和謝翁死亡無關，判蔡婦無罪定讞。

檢指蔡婦跌坐 引連串後倒意外

檢方起訴指出，二○一七年四月十三日上午十時四十分，蔡婦在兒子王男陪同下，一前一後從北捷明德站搭乘手扶梯前往月台，當時謝翁在王男後方。孰料，蔡婦突然腿軟重心不穩跌倒，造成謝翁遭碰撞後仰倒地，致頭部撞擊階梯，半個月後傷重不治，蔡婦觸犯過失致死罪。

蔡婦審理時指，當時因腳軟跌坐在手扶梯踏階上，一位張姓小姐剛好從左側經過，適時抓住她，她有撞到兒子，並未撞到謝翁，張女也作證蔡婦說法屬實；蔡婦的律師則主張，王男被母親撞倒，謝翁趕緊去扶他，卻遭王男壓倒並往後傾倒，最後謝翁跌落至手扶梯下方，頭部重擊踏階不治，和蔡婦無關。

士林地院勘驗監視器畫面，認定蔡婦未直接撞擊謝翁，且蔡婦在張女協助下未再度傾倒，謝翁頭部撞擊手扶梯踏階，無法證明和蔡婦有關，判她無罪。

法官認定 蔡婦未直接撞擊謝翁

檢方不服上訴，指蔡婦違反搭乘電梯、搭手扶梯應緊握扶手等注意義務，引起「一連串後倒」意外，蔡婦和謝翁的死有「相當因果關係」，但高等法院重新勘驗監視器畫面認定，謝翁死亡和蔡婦無關，加上王男案發後不到兩個月死亡，無法傳訊他調查，判蔡婦無罪定讞。

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