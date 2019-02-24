大學博覽會／軍校大陣仗招生 日本早稻田首參展

2019-02-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕學測成績即將出爐，昨全國三地同步舉辦大學博覽會，海內外超過百所大專院校對高中生招手，國軍招募中心表示，因應募兵制，恢復國中預校招收長期兵源，每年軍種招募總員額已達二萬多人。

大學博覽會昨在北、中、南三地同步舉行，包含軍事院校、公私立大學，以及港澳、歐美、日本、新加坡等地學校，逾百所大專校院同步招生，今年大學入學制度改革，學測成績採計從最多五科改為四科，許多學子請教補教業者分析申請方式。

軍事院校的攤位最大、最醒目，國軍北部地區人才招募中心主任江中聰表示，每年軍種招募員額約二萬到二萬二千多人，分短、中、長期不同役別，軍校正期班每年報到率達九成，今年軍校、二專擬招三六三二人，另高中、國中預校近年都滿招，可讓兵源向下扎根。

今年部分海外學校首度來台設攤，如香港嶺南大學便盼開拓台生，學校發展偏商科、社科及文科，入學門檻採學測四科前標以上，但英文要頂標，入學獎學金最高十五萬港幣（約六十萬元台幣）。

日本知名私校早稻田大學亦首度參展，該校台北國際交流中心專案經理吳家葳說，日本亦面臨少子化，同時產業有勞動力需求，日本政府補助十多所頂尖大學招收國際生，早稻田亦在行列，目前校內約有四百多名台生，各學院看情況給入學生每年五十萬到一百萬元日圓的獎學金（約十四萬到廿八萬元台幣），日企多願聘僱名校畢業生，對台生投入國際職場是個跳板。

大學亦須搭配新政策推出全新科系，如大葉大學、亞洲大學今年皆新成立視光系，大葉教師、台中市驗光師公會理事林榮吉說，二○一五年立法要求驗光師需執照，但去年僅十％的執照通過率，驗光師一職大幅加薪，從過去二萬五千元跳到三萬五千到三萬八千元，校內亦與美國太平洋視光學院合作雙聯學位，三加一的學制，學生畢業可赴美攻讀視光醫生，未來有機會留美工作。

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